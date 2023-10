Fernando Reina Iglesias le echa en cara a Galilea Montijo que sin ella está mucho mejor ¿Ella era el problema? Esto dijo su ex.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias se unieron a la lista de divorcios del 2023 al anunciar su separación definitiva en marzo.

Durante 11 años, Galilea Montijo -de 50 años de edad- estuvo casada con Fernando Reina Iglesias y tienen un hijo en común.

La separación fue en buenos términos según Galilea Montijo, pero ahora Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad- asegura que vive la mejor etapa de su vida tras divorciarse.

Fernando Reina Iglesias presume su soltería con video que parece indirecta para Galilea Montijo

Galilea Montijo manejó su soltería separación con tranquilidad y en octubre confirmó su noviazgo con Isaac Moreno, de 41 años de edad.

La conductora se ha mostrado muy feliz con su nueva relación y no se ha dejado llevar por los rumores sobre su anterior matrimonio.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Ahora, Fernando Reina Iglesias compartió un video donde asegura que su soltería es lo mejor que le ha pasado.

“Soltero y bien feliz. Quiero compartirte por qué creo que darme prioridad ha sido un juego ganador en este momento de mi vida” Fernando Reina Iglesias

Fernando Reina Iglesias compartió un video en Instagram donde asegura que al estar soltero se ha podido enfocar en sus hijos y proyectos laborales.

El político aseguró que no necesitaba de una pareja para encontrar la felicidad y ahora había aprendido a estar solo, así como a asumir que la soltería tenía varias ventajas.

Fernando Reina Iglesias (Cuartoscuro)

Fernando Reina Iglesias asegura que al estar soltero encontró la felicidad

El ex de Galilea Montijo explicó que su soltería lo había acercado más a sus hijos , pues tenía más tiempo para convivir con ellos.

“Desde que estoy soltero tengo mucho más tiempo, es un tiempo invaluables para fomentar lazos con ellos” Fernando Reina Iglesias

Fernando Reina Iglesias también mencionó que desde que se separó de Galilea Montijo, tenía más tiempo para sus proyectos personales.

“La soltería es tu espacio sagrado para darte vida y darle vida a esos proyectos, a lo que te gusta, materializar tus sueños y hacerlos realidad” Fernando Reina Iglesias

Fernando Reina Iglesias (Instagram/@reinaiglesias)

Por último, el ex de Galilea Montijo cree que desde que está soltero pudo tener más conexión consigo mismo, además de que no tener una pareja no era sinónimo de estar solo.

Fernando Reina Iglesias dio a entender que mientras estaba con Galilea Montijo, no tenía tiempo para sus hijos y tampoco para concretar sus proyectos.

El video de Fernando Reina Iglesias se llenó de comentarios positivos y lo apoyaron al asegurar que estar soltero era lo mejor.

Fernando Reina Iglesias le echó en cara a Galilea Montijo que vive la mejor etapa de su vida al estar divorciado.