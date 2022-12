Galilea Montijo admite que no todos los de Hoy le caen bien e incluso confesó que no todos han sido privilegiados de acudir a su casa a pesar del tiempo que trabajan juntos.

Desde hace varios años han surgido rumores de posibles diferencias entre los conductores del programa Hoy, sin embargo los presentadores siempre han negado estas versiones señalando que tienen una buena relación.

Pero Galilea Montijo de 49 años de edad sorprendió a sus seguidores al revelar que no todas las personas con las que ha trabajado en el programa Hoy le caen bien, ¿a quienes se refería?

Galilea Montijo, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Arath de la Torre (@programahoy / Instagram)

¿Galilea Montijo se ha metido en problemas por decirles a las personas que no le caen bien? Esto dijo la conductora

Gracias a su gran carisma, Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras principales del programa Hoy. Pese a rumores de que podría abandonar el matutino, la presentadora continúa en la emisión.

Junto con Andrea Legarreta de 51 años de edad y Raúl Araiza de 58 años de edad, Galilea Montijo se ha convertido en una de las presentadoras con más tiempo al frente del programa Hoy.

Durante su paso por el programa Hoy, Galilea Montijo no se ha salvado de protagonizar varias polémicas, ya sea por su presunta influencia en el matutino o por la mala relación que llevaría con sus compañeros.

En el programa ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo se sinceró y admitió que no todos los de Hoy le caen bien, sin embargo destacó que en algunas ocasiones ha tenido que trabajar con ellos.

Galilea Montijo confesó que ella es muy expresiva con las personas que quiere mucho y suele exagerar de amor y demostrarles su cariño.

“Exagero en mis cariños, en el drama no creo que sea como muy de drama, pero sí exagero como en mis cariños, pero no me arrepiento de exagerar en eso o de exagerar mis cariños, o de demostrar mis cariños, porque cuando quiero, quiero mucho” Galilea Montijo

Pero confesó que también pasa lo mismo con las personas que no le caen bien, pues suele ser directa cuando hay una persona que no es de su agrado.

“Cuando no quiero también lo demuestro. Entonces también luego me paso un poquito, porque no se me da esta parte de (falsedad)” Galilea Montijo

En ese sentido, Galilea Montijo destacó que su sinceridad también la ha metido en problemas, pues suele decirles a las personas que no le caen bien.

Galilea Montijo puntualizó que ella suele ser muy reservada con su familia, por lo que no a cualquier persona invita a su casa.

“Eso me ha traído muchas consecuencias, no me caes bien y te lo hago saber (…) pero esta parte de cuando alguien no me cae bien, lo hago saber sin ser maleducada, probablemente soy como muy frontal en esta parte (…) no abro mucho la puerta de mi hogar a todo el mundo, sino a personas que sé…” Galilea Montijo

¿Quiénes son las personas de Hoy que le caen mal a Galilea Montijo?

Al ser cuestionada sobre qué hace cuando tiene que trabajar con una persona que no le cae bien, Galilea Montijo destacó que ya lo ha hecho ya que en el programa Hoy ha tenido que laborar con personas que no son de su agrado.

“Sí, convivimos, o sea, y luego en el trabajo pasa mucho, porque digo, nos pagan para entretenerles, que es algo que no pasa aquí, ni me pasa en Hoy” Galilea Montijo

Sin querer mencionar nombres, Galilea Montijo confesó que hay algunas personas que han pasado en el programa Hoy y que no le han caído bien pero que ha trabajado con ellos.

“Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber, porque no es que vamos a ser amigas, o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre” Galilea Montijo

Galilea Montijo dejo en claro que ella también prefiera a las personas que son directas y le hacen saber que no es de su agrado, pues sabe que no es necesario que lleguen a ser amigas.

“También agradezco cuando alguien me hace saber que no le caigo bien, yo prefiero mil esas personas que me lo hacen saber…” Galilea Montijo