Gala Montes -de 23 años de edad- recordó una vez en la que Kalimba -de 41 años de edad- la humilló durante un concierto estando toda su familia presente.

Fue en una entrevista con Matilde Obregón que la actriz y cantante reveló en exclusiva el desaire que le hizo pasar Kalimba, sintiendo una gran decepción.

Esto porque Gala Montes narró que en ese entonces el también cantante le había prometido mucho apoyo dentro de la industria.

Pues fue cuando firmó con él para ser parte de su disquera, Ark Records. Por lo que no se esperaba terminar expuesta ante las personas que ama.

Sobre todo después de que sacara una canción en conjunto, misma con la que Kalimba habría terminado de humillar a Gala Montes.

Una de la cosas que narró Gala Montes durante su plática con Matilde Obregón, fue cómo Kalimba no la incluía en sus conciertos pese eran prácticamente socios.

Y es que la cantante esperaba que el trato entre ambos fuera profesional, sobre todo después de que le había prometido impulsar su carrera como cantante.

Por lo que no entendía los motivos de Kalimba para no invitarla a abrir sus conciertos o que ambos cantaran la canción que habían lanzado en conjunto.

“Él organizó un concierto, al cual él me había dicho que me iba a apoyar porque éramos socios. Entonces él hace este concierto y yo no entendía por qué no me invitaba a abrir el concierto o a cantar nuestra canción, porque hicimos una canción juntos”.

Gala Montes