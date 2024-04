Kalimba acudió a la Fiscalía de la CDMX, pero no demandó a la mujer que lo denunció en TikTok de presunto abuso sexual; ya retiraron el video.

La vida de Kalimba -de 41 años de edad- se vuelve a cimbrar por una denuncia de abuso sexual.

Una joven mujer compartió un video en TikTok, para señalar a Kalimba de haber abusado de ella cuando tenía 19 años y el cantante ya reaccionó.

Kalimba quiere que la Fiscalía de la CDMX lo deslinde del delito de abuso sexual

Dos mujeres han denunciado ante las autoridades a Kalimba por presunto abuso sexual, en 2010 y 2023.

Actualmente, Kalimba enfrenta una acusación de abuso por parte de Melissa Galindo, de 36 años de edad.

Hace unos días se vitalizó un video, donde una mujer de 32 años de edad aseguró que Kalimba abusó sexualmente de ella y sus amiga cuando eran adolescentes.

Supuestamente, Kalimba invitó a las 2 jóvenes a sus casa y se aprovechó de su estado de ebriedad para cometer el delito.

Kalimba (TikTok)

Ante esta situación, Kalimba acudió a la Fiscalía de la CDMX el lunes 1 de abril para ponerse a disposición de las autoridades y pedir que investiguen esta acusación.

“La verdad que estoy bastante harto, no sabe qué casado es, estoy agotado. Están dañando a mi familia, están dañando mi carrera que es lo último que realmente me importa” Kalimba

Kalimba asegura que es muy cansado estar viviendo bajo supuestas falsas acusaciones y por eso acudió ante las autoridades.

“Yo lo que estoy pidiendo es que se investigue sobre lo que ella (la usuaria de TikTok) dice (…) Yo quiero que investiguen esas acusaciones, porque tan seguro estoy de que son falsas que yo voy a pedir las investiguen” Kalimba

Kalimba no va demandar a la joven que lo denunció en TikTok

La usuaria de TikTok que señaló de abuso sexual a Kalimba retiró el video y minutos después borró su cuenta.

Eliser García -abogado de Kalimba- explicó que el cantante fue quien pidió que se le investigue, pero no hubo denuncia contra nadie.

“Subió 2 videos que eran contradictorios (la usuaria de TikTok) primero borró uno y el día hoy previo a que Kalimba acudiera a esta denuncia, ya había borrado el otro video y dio de baja la cuenta” Eliser García, abogado de Kalimba

Las autoridades son quienes determinarán a través de una investigación, si Kalimba incurrió en un delito o no.

Kalimba (Agencia México )

“Aclarar que la denuncia no es en contra de ella (la usuaria de TikTok) a ella no la van a investigar, lo que sí van hacer es citarla, van a investigar quién es el usuario para citarla y que ante la autoridad manifieste lo que sabe al respecto” Abogado de Kalimba

A pesar que la denuncia no es contra la usuaria de TikTok que señaló a Kalimba de abuso, el abogado del cantante no descarta tomar medidas legales contra la joven si las autoridades deciden que no hubo delito en el caso.

Por otro lado, Kalimba se deberá presentar ante un juez el 3 de abril, para la primera audiencia por la denuncia de Melissa Galindo.