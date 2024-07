La pelea entre Gala Montes y su mamá Crista Montes continua; la actriz no le tiene miedo a su madre aunque amenaza con demandarla.

El pasado 9 de julio, Gala Montes -de 23 años de edad- hizo un en vivo para responder a las acusaciones de su mamá Crista Montes, de 55 años de edad.

Gala Montes señaló a su mamá de maltrato, extorsión y hasta amenazas; Crista Montes no dudó en responder a las acusaciones en su redes sociales.

Gala Montes no teme que su mamá Crista Montes la denuncia: “Estamos de pie”

Después del escándalo entre Gala Montes y su mamá Crista Montes, la actriz tuvo un encuentro con los medios afuera de Televisa.

Gala Montes manifestó estar tranquila a pesar de las emociones fuertes que ha vivido los últimos días.

“Estoy bine, me siento bien, obviamente son emociones muy fuertes, mucha adrenalina. Es raro, pero aquí estamos, estamos de pie, me siento bien por primera vez en mucho tiempo” Gala Montes

Gala Montes (Instagram/@galamontes)

La actriz fue cuestionada si no teme que su mamá la denuncie, pues asegura tener pruebas del presunto maltrato y despojo de su casa.

“Yo no tengo tiempo ahorita (para demandar a su mamá) pero no tengo tiempo (…) si ella va tomar medidas, pues que las tome, está en todo su derecho, que lo decida un juez y que lo decida México” Gala Montes

Gala Montes no piensa demandar a su mamá por el momento, pues se encuentra trabajando.

Pero tampoco teme que Crista Montes tome acciones legales en su contra y si así ocurre, le deja la decisión a un juez.

Gala Montes y su mamá Crista Montes (@sargentomatute / )

Gala Montes se apoya en su hermana tras los ataques de su mamá

Crista Montes señaló a sus dos hija Gala y Beba Montes de maltratarla, pero ellas ya dieron su versión de la historia.

Gala Montes reveló que su hermana Beba Montes la ha apoyado durante la pelea con Crista Montes e incuso trabajan juntos.

“El pasado ya no me importa, nunca me ha importado, he trabajado mucho en dejarlo ir (…) mi hermana es mi cómplices, fue mi salvavidas de niña ahorita, ahora es mi equipo” Gala Montes

Por otro lado, Gala Montes dice que antes romanizaba la relación con su mamá porque tiene cosas maravillosas y también malos momentos como todo ser humano.

Sin embargo, Gala Montes dice que Crista Montes la ha lastimado, pero eso no quiere decir que también hayan pasado buenos momentos.

La actriz pide a sus seguidores que siempre prioricen la salud mental y que nunca se detengan por lo que dice los demás.

Gala Montes fue cuestionada sobre si no ha pensado en reconciliarse con Crista Montes y expresó que no sabe, pues a ella le gusta vivir el presente: “La verdad en este momento no lo sé”.