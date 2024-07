Maryfer Centeno, quien ha ganado fama por analizar la letra y personalidad de algunos famosos, tiene nueva enemiga, se trata nada menos que de Crista Montes, mamá de Gala Montes.

La rivalidad surge luego de que Maryfer Centeno -de 34 años de edad- analizará un video de Crista Montes -de 55 años de edad- defendiéndose de las acusaciones de su hija Gala Montes.

Como te informamos en SDPnoticias, la actriz de telenovelas asegura que su mamá la metió a trabajar a temprana edad porque quería que la mantuviera, la ha presionado tanto que le causó ansiedad.

Señalamientos que la grafóloga y experta en lenguaje corporal valida pues asegura que tras analizar a madre e hija no le queda la menor duda de quién miente.

Mamá de Gala Montes se lanza contra Maryfer Centeno por analizarla, asegura que detrás de sus análisis hay intereses

Debido a que Maryfer Centeno dio la razón a Gala Montes -de 23 años de edad, Crista Montes desenmascaró a la grafóloga pues asegura que sus análisis no son profesionales ya que hay intereses de por medio.

Luego de que Maryfer Centeno asegurara que Crista Montes hizo un daño emocional a su hija Maryfer Centeno, el cual incluso podría ser penalizado, la aludida responde.

A través de su cuenta de Instagram, Crista Montes asegura no tener nada en contra de Maryfer Centeno; no obstante, no permitirá que ésta hable únicamente de sus rasgos negativos en medio de su pelea con Gala Montes.

Por lo que echa su análisis por tierra argumentando que no es profesional ya que se manejan intereses y muchos de ellos son pagados.

Así como ventila que en varias ocasiones la grafóloga pidió a la actriz presentarse a su programa para ganarse a los seguidores de Gala Montes y a su vez tener publicidad.

“Atrás de todo esto hay intereses. Cada vez que va Gala a su programa le da publicidad y le conviene. Gala ya no quería ir porque su achichincle, Isaac, siempre le tiraba la onda. Entendamos que ella (Maryfer Centeno) no es profesional, no se vayan con la finta de que es profesional, detrás de todo esto están los billetes” Crista Montes

Y tras dejar claro que Maryfer Centeno arma análisis a su conveniencia, asegura que está de lado de Gala Montes porque ésta se lo pidió.

Mamá de Gala Montes dará prioridad a sus perritos ante chismes

Al ver que causaron gran alboroto las declaraciones de Gala Montes, quien la acusa de ser mala mamá, de robarle y de arruinarle gran parte de su vida, Crista Montes se harta de estar escuchando a “viejas pendejas” que están en su contra.

Por lo que en un breve video, Crista Montes asegura que no perderá su tiempo escuchando a “viejas babosas hablando estúpideces” ya que su prioridad debe ser cuidar y alimentar a sus perritos.