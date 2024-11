“No le crean nada”, Gala Montes contó en su entrevista con Yordi Rosado que su mamá volvió a destapar su verdadero yo mientras ella estaba en La Casa de los Famosos 2024.

Pese a que Crista Montes, la mamá de Gala Montes, la fue a recibir tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, la actriz dejó claro que aún no tiene relación con ella y eso no fue más que un vínculo forzado.

Y es que ahora, además de contar porqué decidió alejarse de su mamá, Gala Montes de 24 años de edad, reveló que su mamá le robó cuando ella estuvo en La Casa de los Famosos 2024.

Luego del éxito que tuvo en La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes fue a entrevista con Yordi Rosado, donde habló abiertamente sobre su vida y sobre todo, la situación con su mamá, Crista Montes.

Antes de que la actriz entrara al reality show, era bien sabida la polémica que se generó en redes sociales cuando Gala Montes acusó a su mamá de explotarla.

Pero no solo fue eso, sino que Crista Montes -su mamá- salió a dar su versión acusado a la psicóloga y a la hermana de Gala Montes de actuar para alejarlas, además de que aseguró que su propia hija la golpeó.

En medio de esta polémica que sigue dando de qué hablar porque la mamá de Gala Montes sigue abonando al tema, ahora es la actriz quien cuenta su versión y hasta la acusa de haberle robado cuando estuvo en La Casa de los Famosos 2024.

En la entrevista que tuvo con el conductor, Gala Montes pidió a la gente no creerle a su mamá, argumentando que a los dos días de que entró el reality show, Crista Montes le robó dinero de una cuenta que tenía.

“De hecho, a los dos días de que yo entré a la casa, se esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”.

Y es que esta no sería la primera vez que la mamá de Gala Montes le robaba, además de que aseguraba que esta le exigía 50 por ciento de sus proyectos por ser su ‘mánager’.

Cabe destacar que la actriz dejó claro que su mamá no fungía como tal desde que tenía 10 años, sin embargo, el trato era que le pagara por seguirla acompañando en algunos procesos en su carrera.

“Estaba en Vancouver, pero yo no tenía mis cuentas, no tenía nada, yo era una niña que mi mamá me daba una lana al día, pero yo no sabía dónde tenía todo (...) Yo no tenía nada, escrituras de mi casa, dinero, me dijo ‘no gastes tanto’ [cuando estaba en Vancouver] y le dije -pues es mi dinero.

Ahí se me declaró la guerra de por vida. Mi mamá se quedó a ver de qué forma me chingaba lana, que me ha de haber robado muchísima lana”.

Gala Montes, actriz.