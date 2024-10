La participación de Agustín Fernández y Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024, está escalando de nivel, pues un ‘fan’ de Rumania está obsesionado y ya hasta amenazó al argentino.

A través de redes sociales se ha mostrado el gran apoyo que Gala Montes -de 24 años de edad- recibió tras su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Pero mientras a algunos se les baja la euforia por todo lo ocurrido, a Gala Montes le sigue apareciendo un ‘fan’ de Rumania que está obsesionado con ella y no soporta a Agustín Fernández.

Incluso, desde la agencia de representación, el ‘fan’ de Rumania está tratando de localizarla y ha lanzado amenazas a Agustín Fernández -de 34 años de edad- porque no le gustaron los besos que se dieron en La Casa de los Famosos 2024.

A través de redes sociales se ha viralizado el contenido de un ‘fan’ de Gala Montes en Rumania, que ha dejado ver que tiene una obsesión por la cantante.

¿Sian Chiong y Ricardo Peralta hundieron sus carreras? Esto pasó con los ex habitantes del cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 2024

¿Ana María Alvarado entrará a La Casa de los Famosos 2025? Revela si será o no participante

Con en vivos desde su cuenta de TikTok ‘Galamontesnoviaderomania’, misma que fue dada de baja, el ‘fan’ comenzó a hacer transmisiones excesivas para hablar de Gala Montes desde su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Uno de los videos que prueban la obsesión del ‘fan’ es que le deja ver a Gala Montes que no le gustó que se haya besado con Agustín Fernández, así como tampoco a su hermana Beba.

“Lo que no me gustó es que tu dejaste a Agustín Fernández que te besara muchas veces (...) Me rompiste el corazón cuando dejaste a Agustín usarte así, ese tipo es una basura”.

Fan de Gala Montes.