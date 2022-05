¿Gaby Spanic sí tendrá que pagar la indemnización que le debe a Gustavo Adolfo Infante? Alonso Beceiro, abogado del periodista aclaró la situación.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Alonso Beceiro dijo que Gaby Spanic miente al afirmar que tras haberle ganado un amparo a Gustavo Adolfo Infante, ya no tendrá que pagarle nada.

El abogado aclaró que el pago de la indemnización que le impusieron a Gaby Spanic en una cosa juzgada, que ya no se puede echar para atrás:

Sin embargo, el abogado dijo que Gaby Spanic interpuso un nuevo amparo para evitar el pago, argumentando que no tiene el dinero para mantener a su hijo y saldar la cuenta:

El abogado de Gustavo Adolfo Infante señaló que lo que actualmente está en disputa es determinar si Gaby Spanic tiene o no recursos para pagarle al periodista:

Alonso Beceiro dijo que si Gaby Spanic insiste en no pagar, la ley prevé mecanismos especiales para hacer efectivo el cobro:

“Simplemente no pagaría, si efectivamente demostrara que no tiene ningún recurso económico, pero bueno, sabemos que hay, ya lo están rastreando otras autoridades, recursos en el extranjero, ingresos en el extranjero, etc., pero eso ya es materia de la Fiscalía, ya no del procedimiento civil y en su momento tendrá que dar una respuesta ella ante esta autoridad, que ya es de carácter penal”

Alonso Beceiro, abogado