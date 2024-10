Gaby Spanic confesó que vivió una fuerte agresión por parte de un reconocido actor cuando eran novios.

El nombre de Gaby Spanic se convirtió en tendencia luego de que realizó una fuerte confesión durante la nueva temporada de “Secretos de villanas”.

Y es que Gaby Spanic -de 50 años de edad- destacó que sufrió violencia física por parte de uno de sus novios.

Se trata nada más y nada menos que de un reconocido actor que tuvo un sonado romance con Gaby Spanic durante el 2002.

Gaby Spanic señaló que aunque su relación fue corta, se vio manchada por este episodio de violencia, ¿será que casi pierde la vida?

La nueva temporada de “Secretos de villanas” ha generado gran controversia desde su estreno hace unos días.

Sin embargo, en esta ocasión Gaby Spanic sorprendió a sus compañeras al revelar el episodio de violencia que sufrió durante su noviazgo con un reconocido actor.

Se trata nada más y nada menos que de José Ángel Llamas -de 58 años de edad-, a quien Gaby Spanic conoció en 2002 cuando ambos se encontraban casados con otras personas.

Al poco tiempo, Gaby Spanic y José Ángel Llamas comenzaron una relación amorosa que duró poco tiempo y que terminó muy mal.

Gaby Spanic confesó que su relación con José Ángel Llamas terminó por los problemas que tenía el actor con las adicciones.

Y es que Gaby Spanic recordó que José Ángel Llamas era adicto al ejercicio y que incluso se inyectaba esteroides.

Gaby Spanic explicó que esto provocaba comportamientos violentos en José Ángel Llamas.

Y es que en una ocasión Gaby Spanic habría visto a José Ángel Llamas golpeándose en el baño, por lo que de inmediato quiso intervenir sin saber que provocaría la furia del actor.

Gaby Spanic recordó que José Ángel Llamas se volvió loco y de inmediato la tomó del cuello con tal fuerza que ella se desmayó.

“Se volvió loco… Un día lo vi golpeándose en el baño y yo le dije: ‘No te golpees. ¿Qué te pasa?’, pero me miró con cara de loco, me agarró por el cuello y yo me caí. Me desmayé”

Gaby Spanic