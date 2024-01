Gaby Spanic, de 50 años de edad, quien también canta, se encuentra emocionada debido a que el próximo 29 de enero regresará a la pantalla chica como villana.

Gaby Spanic es la villana de la telenovela “Vivir de amor”, que se estrenará durante la primera semana de febrero y se transmitirá de lunes a viernes a las 16:30 horas.

Proyecto que la tiene feliz ya que, además del canto, la actuación es una de sus pasiones por lo que hace todo lo posible para ejercer ambas.

Según Gaby Spanic, ha dado conciertos en Europa y Brasil.

Además de acudir a los llamados del melodrama “Vivir de amor”, Gaby Spanic se encuentra preparando su tercer disco.

Gaby Spanic está retomando su carrera como cantante, por lo que ha estado trabajado en canciones para el material discográfico que sucederá a “Gabriela total” y “En carne viva”.

Cabe mencionar que el álbum, aún de título desconocido, será el primero de la actriz venezolana a diez años del lanzamiento de su disco “En carne viva”.

Gaby Spanic lleva 5 temas grabados según reveló al periodista Edén Dorantes.

“Estoy haciendo un disco gospel, llevo 5 temas grabados, me tiene emocionada el proyecto”, subraya Gaby Spanic.

Y explica el porqué su material discográfico estará repleto de música religiosa.

“Me encanta la música de fe, la música que alaba a Dios, me encanta Adrián Romero por ejemplo”, explica y deja claro que su interés por esta música no es para encontrar paz.

Ya que la tiene por lo que no permitirá que nadie se la quité.

“Siempre tengo paz. Nunca voy a permitir que alguien dañe mi paz y la de mi hijo, hay gente que ha querido arruinar las cosas, pero creo en Dios. No me meto con nadie, pero no te metas conmigo porque reacciono”

Gaby Spanic