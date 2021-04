Gaby Spanic es reconocida por la Embajada de Indonesia

Gaby Spanic fue reconocida por la Embajada de Indonesia y así lo presumió en Instagram

La actriz venezolana Gaby Spanic fue invitada a los festejos por los 68 años de relaciones diplomáticas entre México y el país asiático de Indonesia. La actriz fue una de las invitadas VIP que representó a la comunidad artística latina.

Y es que Gaby Spanic se convirtió en la única protagonista de telenovelas mexicanas que cuenta con una estatua en esa región , gracias al éxito de la telenovela 'La Usurpadora' en el país asiático.

“Gracias al excelentísimo embajador de Indonesia en México por invitarme a celebrar el aniversario del inicio de las relaciones internacionales entre estos dos países que amo tanto y a los que tengo en mi corazón. Honrada” Gaby Spanic

Durante la ceremonia, Gaby Spanic que vistió un vestido negro del diseñador Israel Garrido, recibió el reconocimiento de los embajadores por su trabajo en las telenovelas que han conquistado más de 80 países en todo el mundo.

“La invitación fue muy especial para mí porque en Indonesia me fue espectacular, me vistieron con el traje típico, recuerdo que me recibió la miss Universo, canté en un show de allá, y hasta me hicieron un busto, me trataron muy bien” Gaby Spanic

"Allá, 'La usurpadora' se llamó Cinta Paulina y paralizó las calles durante su transmisión. Yo fuí hace muchos años cuando era un virreinato, ahora están en democracia y me alegro por ellos", señaló la actriz Gaby Spanic.

Gaby Spanic también aprovechó el espacio para agradecer a Israel Garrido por 'vestirla' para la ocasión: "Me encanta tu trabajo. Buen inicio de semana mis ángeles. Los amo a tiempo".

Así mismo Gaby Spanic de 47 años de edad, agradeció a la Embajada de Indonesia por invitarla a ser parte de tan importante evento.