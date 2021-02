A Gaby Spanic se le cumplió el sueño de regresar a las telenovelas: será parte del remake de "Mirada de mujer" que inició grabaciones esta semana.

Gaby Spanic lleva casi siete años alejada las telenovelas, por eso está emocionada con regresar este 2021 a la pantalla chica con una historia prometedora. La actriz forma parte del elenco “Si nos dejan” , la nueva versión del clásico “Mirada de mujer”.

Aunque no tomará el protagónico, Gaby Spanic desempeña un papel importante que causará controversia ya que jugará a ser a una mujer sin prejuicios enamorada del hijo de su mejor amiga.

La actriz venezolana unirá su talento a Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Onellas, actores principales del remake a cargo de Leonardo Padrón bajo la producción de Carlos Bardasano, que arrancó grabaciones el 15 de febrero.

Curiosamente, Gaby Spanic ya había expresado su deseo por ser parte de la exitosa historia, en el pasado hizo casting para “Victoria”, la versión que presentó Telemundo con las actuaciones de Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann. En aquel momento la propia actriz reveló a People en Español estar fascinada con la historia de “Señora Isabel” que era muy similar a “Mirada de mujer”, por lo que le tenía ganas de ser parte de un drama bellísimo donde una mujer adulta se enamora de un joven ya que "pasa en la vida real y es muy bonito”.

Eduardo Yáñez renuncia al protagónico de remake con Gaby Spanic

Cabe recordar que hace unos días Eduardo Yáñez dejó el protagónico de este remake por motivos personales. A través de su cuenta de Instagram el propio reveló tener problemas de salud: "Antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allá adentro con el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes”, dijo para evitar chismes y malos entendidos.

"La molestia es muy grande y creo que iba a dejar esta novela a la mitad (donde participa Gaby Spanic). Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla, dispuesto en términos de salud”, remató. En los próximos días se someterá a una cirugía para solucionar el problema.