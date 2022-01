Gaby Spanic calla chismes sobre infidelidad diciendo “no pueden vivir sin mí”. La actriz se mostró muy molesta y pidió a las personas que no se metan en su vida privada.

A través de su cuenta de Instagram, Gaby Spanic se mostró molesta luego de que una revista de espectáculos publicó que la última relación de la actriz había terminado cuando ella encontró a su novio besándose con otro hombre.

Gaby Spanic aprovechó su mensaje para agradecerle a sus haters por toda la importancia que le dan y lamentó que les quite el sueño.

Gaby Spanic se encuentra en medio de la polémica luego de que una revista de espectáculos reveló que la actriz había descubierto a su exnovio besando a un hombre en su propia casa.

De acuerdo con TvNotas, Gaby Spanic había confesado en ‘La casa de los famosos’ que una de sus parejas había sido gay. Aunque no reveló la identidad el medio destacó que se trata de Andréi Mangra, su última pareja.

En su cuenta de Instagram, Gaby Spanic respondió a la publicación y aseguró que solo utilizan su imagen para poder vender más revistas.

“Algunos medios no pueden vivir sin mi! SOY DE MI MISMA Jajajajaja Se nota que necesitan gente TOP para vender revistas! Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación!”

Gaby Spanic señaló que es justo cuando empieza un nuevo proyecto que surgen estos rumores y cuestionó si no tienen vergüenza en ganarse la vida así compartiendo información falsa.

“Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS Cada vez que empiezo proyecto, me ven feliz , agradecida, avanzando! Empiezan a dispararme a quema ropa! No les da vergüenza ganarse la vida así?”

En su mensaje Gaby Spanic señaló que a nadie le tiene que interesar su vida privada. Además destacó que el público es muy inteligente para conocer la realidad de la situación,

“Quiero dejar claro que mi vida privada, no le incumbe a nadie! Transgredir, insultar, enlodar, mentir es muy grotesco! Y no subestimen la inteligencia del público, pues tienen la capacidad de saber quien es cada quien! En criollo no se les puede dar atole con el dedo!”

