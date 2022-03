La actriz Gaby Spanic aclara si podría ser embargada por no pagarle a Gustavo Adolfo Infante, quien le reclama la cantidad de 300 mil pesos por reparación de daños.

Y es que hace más de un año, Gaby Spanic perdió el juicio que emprendió en contra del periodista de espectáculos por difamación y daño moral.

Por lo que Gustavo Adolfo Infante, quien ya quiere cobrar, aseguró que presionará a Gaby Spanic para pagar su deuda. “Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro”, informó.

Aseguró que de no contar con casa propia, a la actriz de telenovelas se quitará el carro e incluso se dará un aviso a las empresas para las que trabaja con el objetivo de que se deposité a su cuenta bancaria el sueldo de ésta.

Gustavo Adolfo Infante (Instagram)

¿Gustavo Adolfo Infante puede dejar sin casa a Gaby Spanic?

Al respecto, Gaby Spanic pasa por alto la amenaza de Gustavo Adolfo Infante. En un reciente encuentro con la prensa, la actriz dijo desconocer si será embargada.

“Ay no, no sé, no quiero hablar de eso”, dijo y enseguida su chofer pisó el acelerador de la camioneta que los trasladaba a fin de retomar su camino y es que la actriz llevaba un poco de prisa.

“¡Cuidado! ¡Aguas, aguas con los pies!”, dijo y sonrió a la prensa quienes se resignaron a no obtener más declaraciones, según se observa en el video compartido por el reportero Edén Dorantes.

Gustavo Adolfo Infante destinará dinero de Gaby Spanic para una buena causa

Además de estar feliz por su victoria frente a Gaby Spanic, Gustavo Adolfo Infante ansía el pago de la deuda y es que destinará el dinero a una buena causa.

El periodista de espectáculos donará el dinero a una institución que apoye a niños con cáncer por lo que le da algunas ideas a Gaby Spanic para saldar su deuda.

“(Puede hacer) un bailable, un festival, un anuncio, una obra de teatro, labor social, a ver qué, pero es para niños con cáncer”, declaró a principios del mes de febrero.