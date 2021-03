Gaby Platas defiende a Víctor Trujillo tras ser tachado de misógino

Si, estoy orgullosa de mi trabajo y del lugar donde lo realizo. Si, he hecho fotos sexys porque me da la gana. Si, me he divorciado porque no era feliz. Si, apoyo a las mujeres a dedicarse a lo que quieran. Y SI, APOYO A LAS MUJERES QUE HAN SIDO VIOLADAS. pic.twitter.com/Hbfi80PBJO

— Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021