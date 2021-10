Gabriel Soto se desvive de amor por Irina Baeva en su cumpleaños

Este 25 de octubre, una vez más el actor Gabriel Soto se desvive de amor por su novia y prometida Irina Baeva en su cumpleaños número 29.

Y es que la actriz rusa Irina Baeva está de manteles largos celebrando un año más de vida, razón por la que sus seguidores le expresan amor y sus mejores deseos mediante redes sociales.

El que no podía faltar es Gabriel Soto, quien tomó su cuenta de Instagram para escribirle un amoroso mensaje en que le agradece su apoyo y su existencia, así como el amor y la luz de sus ojos con la que ilumina y llena de color su vida.

Además de desearle lo mejor y prometerle que más tarde le escuchará más palabras bonitas, pero esas se las dirá en secreto.

“Tú. Mi mujer @irinabaeva que todos los días me apoyas y estás a mi lado, que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. Lo demás te lo digo en persona”

Gabriel Soto a Irina Baeva