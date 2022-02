Frida Sofía no pudo comparecer ante un juez por falta de testigos y tendrá una nueva audiencia el próximo 2 de mayo

De acuerdo al programa ‘ Chisme No Like ’, la modelo y cantante Frida Sofía quien fue arrestada hace unas semanas en Miami, no pudo comparecer ante un juez del estado luego de ser demandada por agresión.

Aparentemente, tras el cambio de abogado que realizó Frida Sofía, la audiencia en contra de la hija de Alejandra Guzmán se hizo efectiva este 16 de febrero.

Sin embargo, el nuevo abogado de Frida Sofía no pudo comparecer ante el juez y el estado de Miami por falta de dos testigos.

Pese a que el estado reclamó, la jueza hizo caso omiso y decidió aplazar la audiencia con el abogado de Frida Sofía hasta el próximo 2 de mayo.

Frida Sofía fue arrestada por alterar el orden público en Miami

Luego de que el nuevo abogado de Frida Sofía compareciera ante una jueza de Miami por la demanda que una de las vecinas de la modelo interpuso por agresión , al final no se hizo efectiva.

Esto debido a la falta de dos testigos que, aparentemente, no han podido localizar la defensa de Frida Sofía.

Cabe recordar que esta no es la única vez que Frida Sofía se mete en aprietos con la ley del estado de Miami.

Hace unas semanas, la hija de Alejandra Guzmán fue arrestada tras un incidente provocado en el restaurante del estado del sol.

De acuerdo a la información, Frida Sofía fue arrestada por alterar el orden público, conducta inapropiada y resistencia al arresto no violento.

Esto provocó que la modelo e influencer pasará un día en la cárcel de Miami; no obstante, tras fijarse una multa de 500 dólares (30 mil 408 pesos), Frida Sofía fue liberada.

Aunque hasta el momento, no se ha revelado quién fue el que asumió y pagó la multa de Frida Sofía, quien ahora volverá a comparecer por la demanda de agresión de su vecina hasta dentro de tres meses.

Con información de ‘Chisme No Like’.