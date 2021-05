Tras el estreno de la segunda temporada de ‘ Luis Miguel, la serie ’ han resurgido varios rumores sobre la vida sentimental del cantante.

Incluido el supuesto triángulo amoroso que mantuvo Luis Miguel con Alejandra Guzmán y Stephanie Salas. Frida Sofía se pronunció sobre los rumores que involucran a su mamá.

Frida Sofía continúa en el ojo del huracán luego de que acusó a Enrique Guzmán por tocamientos indebidos cuando ella tenía cinco años.

En sus Instagram Stories, la influencer se ha defendido de los constantes ataques que recibe por parte de las personas que apoyan al cantante.

Ahora la joven hizo referencia al supuesto triángulo amoroso de Alejandra Guzmán, Stephanie Salas y Luis Miguel.

Durante muchos años se ha especulado que la hija de Silvia Pinal y la de Sylvia Pasquel mantuvieron al mismo tiempo un romance con el cantante.

Tras los rumores que han resurgido con la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, Frida Sofía se refirió al tema asegurando que la situación apesta.

“Se los dedico a todos los que dicen que soy una malcriada por hablar “pestes” de mi familia… Si la verdad apesta… no es mi pedo”

Frida Sofía acompañó este comentario con una nota en la que dice: “Luis Miguel entre Alejandra Guzmán y Stephanie Salas: ‘Con las dos al mismo tiempo’”

En este sentido la hija de Alejandra Guzmán aseguró que con ella se rompe la cadena.

En otra publicación, Frida Sofía aseguró que ella no acepta la conducta de la “Dinastía”.

“Yo no acepto esto y es un comportamiento ninfomaníaco y asqueroso que en la ‘dinastía’ ha sido normalizado. Me da asco, yo no soy así”

Frida Sofía