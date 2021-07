Frida Sofía dice que Alejandra Guzmán nunca la llamó tras acusar a Enrique Guzmán

Tras denunciar a Enrique Guzmán por tocamientos indebidos, Frida Sofía reveló que no tiene relación con ningún integrante de la Dinastía Pinal , especialmente su madre Alejandra Guzmán.

En entrevista Frida Sofía reveló que en realidad nunca ha tenido una relación con Alejandra Guzmán e incluso destacó que no le llamó después de las acusaciones que realizó contra Enrique Guzmán.

Frida Sofía (@laguzmanmx)

Frida Sofía: “Me vale la dinastía y el apellido”

Frida Sofía habló con People en español sobre la polémica en la que se ha visto envuelta luego de las acusaciones que realizó en contra de Enrique Guzmán.

En ese sentido puntualizó que no se arrepiente por que es algo que tenía que sacar e incluso destacó que ya lo había normalizado

Durante su entrevista, Frida Sofía señaló que en realidad no hay una relación en la Dinastía Pinal y todo lo que se ve es una estrategia para los medios.

“Yo me presté al show. Me presté a: ‘esta es una dinastía y tú tienes esta obligación de cumplir porque somos intachables’. Yo me fui, pasaron los años y siempre estuve sola. Y nunca me marcaron ni en mi cumpleaños, ni en Navidad” Frida Sofía

En ese sentido reconoció que se prestó a muchas cosas por su familia, pero ahora decidió alzar la voz y exponer su verdad.

“Me vale la dinastía y el apellido. Lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal. Si tú traes a un hijo al mundo, lo bañas tú, lo cuidas tú, lo crías tú, si no, nadie pidió nacer” Frida Sofía

Frida Sofía destacó que las reuniones en Navidad son una falsa, ya que no hay relación familiar.

“No hay relación con nadie de la familia. Nunca nos vemos. Nunca hay ese apoyo de familia. No hay llamadas, no hay conexión, no hay amor, no hay dedicación, no hay respeto alguno. No me voy a hacer la que sí hay. No pierdo absolutamente nada. Al contrario, gano mi libertad” Frida Sofía

Sobre la demanda que interpuso Enrique Guzmán en su contra, Frida Sofía aseguró que ella es la víctima, pero afortunadamente cuenta con los testigos para demostrar que dice la verdad.

“Enrique me demandó, la víctima soy yo. Tomó el primer paso legal, pero sin lo que se necesita para ir y presentar jurídicamente algo, que son pruebas, testigos, la verdad. No soy de dar patadas de ahogado, estoy preparando algo sólido. Gracias a dios han llegado ángeles y la justicia divina existe” Frida Sofía

Familia Pinal (@luisenriquegp / Instagram )

Frida Sofía asegura que su Alejandra Guzmán nunca se ocupó de ella

Durante su entrevista, Frida Sofía también habló sobre su relación con Alejandra Guzmán y aseguró que en realidad nunca la cuidó.

En ese sentido Frida Sofía dijo que ella hizo muchas cosas por su mamá e incluso la cuidaba todo el tiempo.

“Me sentía culpable, como que la estaba traicionando. Amaba a mi mamá más que nada, a mí no me importaba ni mi papá, ni nadie, mi mamá era mi vida, era todo” Frida Sofía

En la entrevista señaló que su momento más feliz fue cuando la internaron ya que se alejó de toda la familia y aunque sufrió de bullying, puedo salir adelante ella sola.

Frida Sofía destacó que Alejandra Guzmán nunca se hizo responsable de ella, por lo que tenía una gran envidia de las otras niñas.

“Y en el caso de la gente que sí, que madre solo hay una…que bendición…de verdad…no sabes la envidia que le tenía a todas las niñas que se quejaban… ‘ay mi mamá… mi mamá…’ Y yo así de… lo que yo daría, nada más, ‘tu pi$% uniforme.idiota, estupida…¿me entiendes?… algo o una tarea o algo, lo que fuera, un festival, o sea… siempre en el ballet… que para que… una vez [dijeron] ‘¿por qué le dan el rol a ella si nadie la viene a ver?” Frida Sofía

Frida Sofía destacó que le dolió mucho que su mamá no le otorgará ni el beneficio de la duda. Incluso señaló que no le llamó luego de las acusaciones que realizó contra Enrique Guzmán.

“Claro que la perdono, pero porque si no es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más, yo no sé la relación de su abuelo o de cualquiera, pero si tu hija… te dijera algo así, y aunque tú en serio no le creas, o sea, que pienses que está mintiendo, ¿no le marcarías?... el beneficio de la duda o ¿cómo te ayudo? (De mi abuelo) Dijo que no lo había visto en 29 años, también que me diagnosticaron borderline personality a los 12, que es imposible diagnosticar a personality desorden cuando tienes 12 años” Frida Sofía

Frida Sofía destacó que en el lenguaje corporal de Alejandra Guzmán se puede ver que nunca a tenido la intención de acercarse a ella.