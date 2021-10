Freddy Ortega sale en defensa de Carlos Ballarta y dice que en ‘El Chavo del Ocho’ había bullying. Sin embargo el comediante destacó que no se atrevería a decir que el trabajo de Roberto Gómez Bolaños es lo peor que ha existido.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Freddy Ortega se pronunció sobre las críticas que ha recibido Carlos Ballarta por asegurar que Roberto Gómez Bolaños es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana.

Aunque coincidió con el punto de vista de Carlos Ballarta, Freddy Ortega señaló que Roberto Gómez Bolaños pudo crear unos personajes que marcaron la historia de muchas personas.

Carlos Ballarta se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundió un video en donde arremete contra ‘Chespirito’. De acuerdo con el standupero Roberto Gómez Bolaños “era un comediante huevón” ya que sus diálogos eran escasos y repetitivos.

Tras estos comentarios, Carlos Ballarta ha sido blanco de un sinfín de ataques en las redes sociales. Sin embargo Freddy Ortega salió en su defensa y destacó que el standupero tiene un punto de razón.

Durante su conversación para el programa ‘De Primera Mano’, Freddy Ortega destacó que la comedia de Roberto Gómez Bolaños tenía sus problemas.

Freddy Ortega puntualizó que varios de los personajes en ‘El Chavo del Ocho’ hacían bullying, incluso destacó que era clave en su relación.

En ese sentido recordó que el bullying era parte del día a día de los capítulos y que hoy la gente vería como inapropiado.

Sin embargo Freddy Ortega reconoció que Roberto Gómez Bolaños logró crear una serie de personajes que podían hablar por si solos y que además fueron muy exitosos.

Freddy Ortega destacó que puede haber personas que le guste ciertos programas de Roberto Gómez Bolaños y a otros que no.

“No te voy a decir si me gustaba o no me gusta Chespirito, si era bueno o malo. A mi me gustaba ‘El Chavo’, no me gustaba a lo mejor tanto ‘El Chapulín’”

Freddy Ortega