Franco Escamilla es criticado por hacer chiste sobre la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Franco Escamilla fue criticado por hacer un chiste sobre la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters que fue hallado sin vida en un hotel, el viernes 25 de marzo.

La inesperada muerte de Taylor Hawkins ha conmocionado a músicos y fans, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de condolencias y homenajes.

En ese contexto, el chiste de Franco Escamilla ha sido tomado de muy mala forma por los internautas, quienes aun no pueden creer que el baterista de Foo Fighters ha muerto.

A unas horas de la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, Franco Escamilla recurrió a su cuenta de Twitter para hacerse el gracioso con el tema que ha acaparado las redes sociales.

Así, a sólo unos minutos de darse a conocer la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, Franco Escamilla escribió el siguiente tuit:

El chiste de Franco Escamilla hace alusión, no sólo a la muerte del baterista de Foo Fighters, también a la del fallecido Kurt Cobain, quien aparentemente se habría suicidado.

Ambos artistas fueron grandes amigos de Dave Grohl, quien antes de fundar a los Foo Fighters, fue parte de Nirvana, banda de grunge estadounidense fundada por Kurt Cobain.

Ante ello, hubo usuarios que se dijeron indignados con Franco Escamilla por burlarse de dos grandes tragedias en el mundo de la música.

También, los internautas consideraron que Franco Escamilla quiso sacar provecho de la muerte de Taylor Hawkins, para hacerse más relevante en las redes sociales.

Fue así que le llovieron cientos de reclamos a Franco Escamilla en Twitter, al grado de convertir su nombre en una de las principales tendencias de conversación.

“No mms ni alcanzo esto… súper fuera de lugar tu comentario. Ni al caso ir a ver tus shows de ahora en adelante. Y todo por figurar. No se sabe la causa de muerte de Taylor y no el suicidio de Kurt no es la culpa de nadie, ni mucho menos de Dave”

“No es hipocresía, ni doble moral. La libertad de expresión tiene el límite de la moral. Cuando se agrede o se le falta el respeto a alguien, deja de haber libertad de expresión, se convierte en agresión. No sé dónde les enseñaron que la libertad no tiene límites”

Sin embargo, también hubo internautas que defendieron al comediante, usando el frecuente argumento de que las generaciones de estos tiempos “ya no aguantan nada”.

Otros buscaron pagarle con la misma moneda a Franco Escamilla, mofándose de que no puede contarle este tipo de chistes a su padre fallecido.

“Gente ofendida por este tweet, chiste o no porque nos preocupamos lo que pone otra persona? Porque nos ofende? No que la gente es libre de expresarse, o caemos en la hipocresía de que si a mí me ofende me molesta, pero si no me río? Sin importar el tema. Dejen su doble moral”

@IzackSp1930