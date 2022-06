Anahí se suma al clan de la actrices que revelan la cirugías que se han hecho, dando a conocer que recientemente se operó la nariz.

Aunque no dijo si se trataba de meses o años, Anahí de 39 años de edad, se dijo feliz por su cirugía de nariz, asegurando que lo cuenta porque ya no le importan las críticas.

Como recientemente Anahí estuvo en el concierto de Karol G, en donde cantó ‘Sálvame’ parecer ser que todavía está nostálgica por volver al escenario.

RBD podría ya no regresar, Pedro Damián dice que “ya hicieron sus vidas”

Anahí compartió por medio de una historia en Instagram, no solo que se operó la nariz, sino quién es el cirujano que la hizo enormemente feliz.

Con una foto en donde luce su perfil, fue como Ahí mostró su nueva nariz, sin especificar cuándo fue que se sometió a la cirugía estética.

Esta sería la primera vez que Anahí habla abiertamente de una cirugía, pese a que sí se le han visto cambios drásticos a lo largo de su carrera.

Sin embargo, parece ser que la cantante ahora se unirá al clan de las famosas que habla abiertamente de sus procedimientos estéticos, pues ya no le interesan las críticas.

“Se que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mi ya no me asustan las críticas”.

Anahí, actriz.