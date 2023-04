La repentina muerte de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastian, tiene a mucha gente hablando. Hay quien duda que el deceso se deba a un infarto…

Pese a que Maribel Guardia, de 63 años de edad, subrayó que Julián Figueroa no se quitó la vida y que murió de infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, Fofo Márquez no lo cree del todo.

El influencer Fofo Márquez, de 24 años de edad, duda de la declaración de la actriz y bailarina Maribel Guardia, de 63 años de edad, pues se le hace muy extraño que en un principio se mantuviera todo en bajo perfil.

Y es que cuando él se enteró la familia aún no había destapado la causa de la muerte, sin embargo, ya había rumores...

Julián Figueroa y Maribel Guardia (Agencia México)

Fofo Márquez cree que Julián Figueroa murió por sobredosis

A través de un video publicado en TikTok, Fofo Márquez expone su teoría sobre la muerte de Julián Figueroa, a quien conoció en sus inicios y en Oceánica, un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Fofo Márquez dice haber conocido a Julián Figueroa, quien murió a los 27 años de edad, cuando el cantante iba saliendo de rehabilitación pues era adicto a ciertas sustancias cuyo nombre no quiso mencionar “por respeto”.

El también empresario cree que el hijo de Joan Sebastian, quien murió a la edad de 64 años tras una larga batalla contra el cáncer de huesos, recayó y murió por sobredosis , razón por la que sus servicios funerarios son privados y tan instantáneos.

“Solo lo digo para que tengan cuidado las nuevas generaciones y no cian en los vicios porque son delicados, cada vez hacen más daño, hasta donde yo me quedé, Julián se había recuperado, pero yo creo que no, recayó y pues lamentablemente falleció”, dice Fofo Márquez.

Julián Figueroa murió por causas naturales

Contradiciendo a Fofo Márquez, un médico forense reveló al programa De Primera Mano que Julián Figueroa murió de causas naturales.

“No encontré ningún tiempo de sustancias, está totalmente limpio, no hay lesiones ni violencia”, destacó y confirmó que la muerte ocurrió la noche del domingo 9 de abril.