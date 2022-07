Fofo Márquez le respondió a Karely Ruiz, luego que la estrella de OnlyFans lo exhibieran en una entrevista con Adela Micha.

Durante la charla con la periodista, ocurrida el pasado 12 de julio, Karely Ruiz presumió que muchas de las cosas que Fofo Márquez hace o dice son meras apariencias o invenciones, pues sólo “vive de la polémica”.

Ante ello, Fofo Márquez publicó un video en TikTok, donde volvió a hacer alarde de los lujos en los que supuestamente vive, para luego soltar una carcajada y afirmar:

En su entrevista con Adela Micha, Karely Ruiz contó que en alguna ocasión salió con Fofo Márquez, quien la invitó a un antro, prometiéndole que él pagaría todo.

Sin embargo, Karely Ruiz dijo que lejos de la actitud despreocupada que se espera de un millonario, ese día Fofo Márquez se mostró muy preocupado por cuánto le costaría la salida.

Tal fue así, que a cada rato revisaba los precios y evitó pedir botellas de alcohol. Karely Ruiz dijo que confiando en su fama de millonario y en su promesa de pagar todo, comenzó a pedir lo que se el antojó.

Para su sorpresa, cuando llegó el momento de pagar, dijo Karely Ruiz, Fofo Márquez ya se había ido del antro, dejándola con una cuenta de 60 mil pesos que ella tuvo que pagar.

Ante ello, Karely Ruiz le dijo a Adela Micha:

“Dicen que no es millonario. Yo tengo pruebas donde no es millonario, pero la verdad es perder el tiempo con ese tipo de personas. Me madaron capturas de todo, todo es falso de él... Es que es my polémico él, empezó a decir que el hijo de Santa Fe Klan es de él..., yo le pregunté ese día y dijo, ‘no, pura polémica, nada qué ver’. Él vive de la polémica, él es famoso por polémicas”

Karely Ruiz