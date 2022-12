“Sí existo, soy un alma”, Flor Amargo compartió un video en donde anuncia el lanzamiento de su nuevo disco, pero mismo en donde confiesa el género con el que se identifica.

Flor Amargo de 36 años de edad, aseguró que por mucho tiempo “se me han ido encima”, cuando habla con lenguaje inclusivo, pero ahora está harta de seguir lo que la sociedad ordena.

Flor Amargo se pronuncia como no binarie; “soy un alma”

¿Por qué todo tiene que ser hombre o mujer? Es la principal interrogante que llevó a Flor Amargo a describirse como no binarie, pues asegura que no se identifica con los géneros dictados por la sociedad.

“A fuerzas la sociedad te quiere hacer hombre o mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define”. Flor Amargo, cantante.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Flor Amargo vestida con un traje azul rey y sentada a la orilla de la cama, se expresó libremente.

Flor Amargo dijo que por mucho tiempo “se me han ido encima”, por que ella es una de las famosas que habla con lenguaje inclusivo.

Flor Amargo, cantante. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Aseguró que regularmente siempre le critican diciéndole, “ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias” y esto la llevó a enfrentar a las sociedad para lo que no existe.

“No existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, me están diciendo que no existo”. Flor Amargo, cantante.

Flor Amargo aseguró “si existo” y se pronunció como “no binarie”.

“Soy no binarie, ni hombre, ni mujer, soy un alma”. Flor Amargo, cantante.

Flor Amargo se declara no binarie y anuncia disco para este género ‘inexistente’ ante la sociedad

Flor Amargo está harta de callar lo que siente y cómo se identifica, por lo que se pronunció como no binarie, y para representar a todos, también sacará un disco.

Dando frente a su género, no binarie, Flor Amargo anunció estas palabras junto con el lanzamiento de su disco que lleva el mismo nombre, No Binarie.

Asimismo, dijo -harta de que se encasille a las personas como hombre y mujer- que su nuevo disco No Binarie, va dedicado a las personas que pertenecen a este género.

Aunque Flor Amargo se pronunció directamente sobre las personas que no creen en el género no binarie, ni en el lenguaje inclusivo, en su video no faltaron los malos comentarios.

Mismos comentarios que argumentan a Flor Amargo, que deje los “melodramas” y que solo existe por su música, “bájale al drama”.