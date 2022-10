Flor Amargo se inspira en que le robaron 70 mil pesos para componer canción y a través de video asegura que nunca le van a poder quitar su creatividad.

En sus redes sociales Flor Amargo de 36 años de edad denunció que cayó en la trampa de unos delincuentes que se hicieron pasar por un banco y le robaron todo su dinero.

Después de la decepción por haber perdido su dinero, Flor Amargo tomó esta amarga experiencia para componer una canción sobre el robo que sufrió mostrando que puede salir adelante y recuperar todo lo que le robaron.

Flor Amargo y 'La cumbia de la cuarentena' (@floramargoo / Instagram)

Flor Amargo compuso canción luego de que le robaron 70 mil pesos

El miércoles 26 de octubre, Flor Amargo alarmó a sus seguidores al revelar que había sido víctima de una estafa y los delincuentes le habían robado 70 mil pesos.

Entre lágrimas, Flor Amargo lamentó esta situación y aseguró que como todas las personas ella también tiene deudas. Sin embargo la cantante se mostró optimista de que podría salir delante de esta situación.

A un par de días de su denuncia, Flor Amargo sorprendió a sus seguidores al compartir que el robo de 70 mil pesos la habían inspirado para componer una canción.

En su video Flor Amargo comparte más detalles de cómo la estafaron pues aseguró que los delincuentes sabían todos los datos y la pudieron engañar para que les proporcionaran la información necesaria para robarle su dinero.

“Me robaron, me estafaron, me llamaron por teléfono de CitiBanamex, tenían mis datos, todo, me robaron 70 mil pesos, que era mi patrimonio, era con lo que iba a pagar mis seguros. No sé si es mucho o si es poco, pero es algo que yo trabajé mucho tiempo” Flor Amargo

Flor Amargo destacó que le podrán robar el dinero, pero algo que nunca le van a poder quitar es su creatividad, elemento esencial para seguir trabajando.

“Pero algo que aprendí es que me podrán robar dinero, pero nunca van a poder robarme mi creatividad. No nada más hay ladrones y ladronas profesionales en los bancos, sino también en la vida. Así que no dejes que te quites tu dinero, no compres amor y no caigas en estafas maestras, estafa virtual, no caigas, no les creas. Esto es una canción que compuse debido a una estafa que me hicieron” Flor Amargo

Esta es la letra de la canción que escribió Flor Amargo sobre el robo de 70 mil pesos

Flor Amargo señaló que su canción se llama ‘La estafa maestra’ y relata un poco el cómo se dio cuenta que le habían robado 70 mil pesos.

“Te di la clave de mi amor sincero, cuando fui al cajero ya estaba en ceros, en números rojos me dejaste el saldo, te pasas de verde, salió caro el caldo”

En su canción, Flor Amargo se cuestiona cómo pudo haber caído en esta estafa maestra y pide a sus seguidores tener cuidado con este tipo de robos.