¿No todo está perdido? Fidel de Marca Registrada asegura que podrían grabar nueva canción con Belinda, aunque la primera ni ha salido.

Tras 12 años de carrera, Marca Registrada lanzó su nuevo álbum ‘The GOAT’, por lo que tuvieron un encuentro con varios medios de comunicación.

Ahí, Fidel Castro -de 30 años de edad- fue cuestionado sobre la polémica con Belinda, luego de que se dio a conocer que se había cancelado su colaboración.

Fidel Castro reconoció que se habían equivocado al hablar sobre un tema que no les correspondía pues era la vida íntima de Belinda, de 34 años de edad.

Incluso el vocalista de Marca Registrada señaló que ellos se encuentran dispuestos a grabar otra canción con Belinda, pues no le guardan ningún tipo de resentimiento.

Una de las colaboraciones más esperadas era nada más y nada menos que la de Belinda con Marca Registrada.

Sin embargo, se dio a conocer que se habría cancelado el lanzamiento de la canción debido a que Belinda se habría molestado por unas declaraciones de Fidel Castro.

Y es que Fidel Castro se habría referido a los tatuajes que Christian Nodal se habría realizado en honor a Belinda, cuando todavía tenían una relación amorosa.

Esto habría molestado a Belinda, cancelando la colaboración que tenía con Marca Registrada.

Sin embargo, Fidel Castro cree que es posible una nueva colaboración con Belinda e incluso señaló que podrían grabar otro tema.

En entrevista compartida por Ventaneando, Fidel Castro aseguró que no tienen ningún tipo de problema con Belinda, por lo que si ella quiere podrían grabar una nueva canción con Marca Registrada, la recibirán con gusto.

“Nosotros somos unas personas maduras, nosotros no tenemos algún resentimiento, si ella quiere volver a grabar, y me habla y quiere grabar otra canción, yo voy y la grabamos, no pasa nada”

Durante su conversación, Fidel Castro de Marca Registrada se mostró arrepentido de los comentarios que habría realizado.

Y es que Fidel Castro de Marca Registrada reconoció que no tenía que hablar sobre el pasado de Belinda, pues es un tema que no le incumbe.

“Fue con relación al pasado de la muchacha, y pues a mí no me incumbe eso, no me incumbe ni lo que haya pasado, ni lo que diga la gente de ella”

Fidel Castro de Marca Registrada