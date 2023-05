El 24 de mayo de 2023, se irguió un busto en memoria de Andrés García, quien murió a los 81 años de edad el 4 de abril de este mismo año.

Y pese a que Margarita Portillo -de 50 años de edad- no habría dado su consentimiento, a la ceremonia de develación asistieron varios allegados de Andrés García.

Entre estos, se destacó la presencia de Fernando Haces, el amigo que sacó al actor del hospital para llevarlo a beber y quien organizó el evento.

Pues a pesar de que su salida habría puesto en peligro la vida de Andrés García, aseguró en una entrevista “solo le cumplió” uno de sus últimos deseos.

Fernando Haces, amigo de Andrés García (Fernando Haces Instagram @fernandohacesb)

Fernando Haces aclaró el motivo por el que sacó del hospital a Andrés García y lo llevó a beber

Luego de la muerte de Andrés García, en Acapulco se irguió un busto en su memoria, evento al cual asistieron varios allegados; entre ellos Fernando Haces.

Y es que a pesar de que a Fernando Haces se le culpó de poner en riesgo la vida de Andrés García por sacarlo del hospital para llevarlo a beber, este señaló fue un acto de cariño.

Pues, durante una entrevista para ‘Ventaneado’, el amigo del actor aclaró que “solo le cumplió” uno de sus últimos deseos y que en realidad no fue tan alarmante como se dijo.

De acuerdo con Fernando Haces, en esa ocasión, a él lo llamaron al hospital y cuando llegó, el actor fue quien le pidió que lo llevara y no pudo negarse .

“Me pidió que se quisiera ir y yo agarré y para mí es una orden, es una instrucción, le digo que no, olvídese” Fernando Haces

Andrés García (Agencia México)

Y él accedió a la petición de su amigo debido a que “no estaba en una cama, acostado, con sueros, con nada, estaba en una silla”.

De su salida, Fernando Haces mencionó que desconocía si le había causado o si recientemente había sufrido una sobredosis, como dijo a los medios Margarita Portillo.

Sin embargo, sí destacó que antes de que de Andrés García muriera, “estaba feliz”.

“Sí, me eché varios tequilas con él antes de que falleciera, y comimos un rico pescado, y ahí se quedó un compadre mío tres, cuatro días con él cuidándolo y atendiéndolo, pero estaba feliz” Fernando Haces

Por lo que reiteró, “lo hice de buena fe, no lo hice nunca de mala fe”, y no fue una borrachera, ya que no pasaron 3 tequilas.

Fernando Haces, amigo de Andrés García, no cree que Margarita Portillo tome medidas legales en su contra

En cuanto al busto que se irguió en memoria de Andrés García, pese a que la viuda del actor no habría dado consentimiento, Fernando Haces dijo no creer que hubiera problemas legales.

Pues a pesar de la falta de permiso de Margarita Portillo, el amigo de Andrés García señaló que “esto se lo hice con un gran cariño”.

Y que la viuda de Andrés García “también se debería sentir orgullosa de ver a su pareja”.