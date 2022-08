Fernando Carrillo no se dio cuenta que enseñó los testículos en video promocional de su OnlyFans y así respondió al ser cuestionado sobre si había sido a propósito.

Luego de anunciar que se uniría a OnlyFans, Fernando Carrillo de 52 años de edad -el actor aclaró ya que el nació en 1970, y no en 1966 como se ha manejado- señaló que tenía una idea equivocada de lo que era la plataforma pues pensó que solo era contenido “pornográfico” y no es así.

En plena promoción de la cuenta de OnlyFans de Fernando Carrillo, René Franco de 57 años de edad expuso que en las imágenes que había mandado se podían ver los testículos del actor.

En la época de los noventa y principios de los 2000, Fernando Carrillo se convirtió en uno de los grandes galanes de las telenovelas, participando con grandes actrices como Adela Noriega y Thalía.

Tras haberse alejado de los melodramas, Fernando Carrillo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se uniría a OnlyFans.

Para compartir parte del contenido de su cuenta, Fernando Carrillo envió a los medios de comunicación una fotografía en la que aparece desnudo montando una yegua.

Además, de un video en el que se puede ver que Fernando Carrillo se quita el short para entrar a nadar a un cenote. Este video llamó la atención de René Franco pues expuso que se le pueden ver los testículos.

En entrevista para el programa ‘La Taquilla’ con René Franco, Fernando Carrillo puntualizó que no se había dado cuenta, pero podría ser que la gente viera algo si acercaban y pausaban el video.

René Franco le destacó a Fernando Carrillo que se podían ver los testículos en su video promocional sin necesidad de hacer zoom e incluso lo felicitó.

“No ahora que me lo señalas tendremos más cuidado porque no pensé que la gente fuera tan morbosa de acercarse, meterse, congelar, aumentar”

En ese momento René Franco compartió la respuesta que había dado Fernando Carrillo a sus supuestas declaraciones y dejó en claro que tenía toda la razón, pues con su físico no se quitaría la camisa.

“René te admiro mucho y te tengo un gran respeto, pero si René tuviera mi físico, seguramente también lo haría, pero yo respeto que no lo haga. Porque si yo tuviera su físico, no me atrevería a quitarme la camisa, pero sería un gran comediante”

Fernando Carrillo