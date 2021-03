Fernando Carrillo: Ex amigo acusa al actor de coquetearle con semidesnudos

Raúl Juliá Levy asegura que Fernando Carillo se le insinuó, le mandó semidesnudos y hasta lo celaba.

Hace unos días Fernando Carrillo le declaró la guerra a la revista TV Notas por asegurar que en el pasado tuvo un trío sexual con el conductor Pedro Ferriz Hijar y la modelo trans Renata Altamirano , informe que el actor rápidamente desmintió; sin embargo, aunque dejó claro que ama a las mujeres y que no le gustan los hombres, su sexualidad sigue dando de qué hablar.

Recientemente Raúl Juliá Levy, examigo de Fernando Carillo, aseguró que el actor sí es bisexual y que ha tenido problemas por coquetearle a “todo”, hombres y mujeres con y sin pareja. Por si fuera poco, dice haberse alejado de él porque se le insinuaba.

En declaraciones para el programa Suelta la Sopa, Raúl Juliá mostró algunas conversaciones que sostuvo por WhatsApp con Fernando, quien asegura se mostraba demasiado cariñoso con él al punto de enviarle semidesnudos y constantemente invitarlo a cenar.

“Yo dije: bueno, que exprese lo que tenga que expresar. Pero yo nunca le di pie a eso, o sea, yo no le mando fotos a mis amigos, a hombres amigos míos, no con 'I love you, blah blah'” Raúl Juliá Levy, examigo de Fernando Carrillo

Asimismo recordó que alguna vez cenó con el actor en un restaurante en Malibú, California. En aquella ocasión dice haberse llevado a la fuerza a Fernando Carrillo porque se emborrachó y se metió en problemas por coquetearle a personas (hombres y mujeres) que tenían pareja.

Fernando Carrillo ofrece dinero a Raúl a cambio de los semidesnudos

Fernando Carillo no tardó en reaccionar a las declaraciones de Raúl Juliá Levy , quien asegura nunca fue su amigo pues se frecuentaron pocas veces.

A través del Instagram de Suelta la Sopa, donde se compartieron las declaraciones de Raúl, Fernando se burló, lo llamó perdedor y le ofreció 25 mil dólares (más de medio millón de pesos) para difundir los semidesnudos que supuestamente él le enviaba, asegurando que todos sus fans y él están ansiosos por ver el material íntimo.