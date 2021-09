Fernanda López, ex de Alexis Ayala, confirma nuevo romance, pero no con exfutbolista

Alexis Ayala no es el único que está rehaciendo su vida tras su separación. Fernanda López, su expareja y madre de su hija, también está estrenando romance.

Así lo confirmó ella misma, ante los rumores que la ligaban con un exfutbolista de los Pumas, sin embargo, Fernanda López aclaró que el deportista no es su nueva pareja.

La ex de Alexis Ayala habló de cómo surgieron los rumores sobre su relación con el exfutbolista y también dio algunas pistas del verdadero dueño de su corazón.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Fernanda López negó tajantemente que tenga un romance con el exfutbolista Odín Patiño, como lo aseguró una revista.

Fernanda López lamentó que este tipo de rumores pudieran afectar al exfutbolista de los Pumas, así, explicó cómo la habrían vinculado sentimentalmente con él:

“Yo no tengo nada que ver con el señor Odín, ojalá que esta nota a él tampoco le vaya a afectar, pero no, no es mi pareja, es un chavo que es muy buena onda, lo conocí, creo que lo he visto dos o tres veces, pero no, nada que ver, no tengo nada que ver con él”

Fernanda López