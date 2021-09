Alexis Ayala reacciona ante preguntas sobre convivencia de sus hijas y su novia

Recientemente el actor Alexis Ayala ha dejado claro que aún se encuentra en una relación con la actriz 28 años menor que él Cinthia Aparicio.

Esto a pesar de que existen rumores los cuales aseguran el actor de 56 años de edad, Alexis Ayala ha desatendido a su hija.

Alexis Ayala: “No me hagas preguntas que todavía no vienen ni al caso”

Durante una rueda de prensa Alexis Ayala fue cuestionado sobre la relación que tiene con su hija Roberta, fruto de la relación que mantuvo con Fernanda López.

Y aunque Alexis Ayala aclaró que es atento y responsable como papá, se mostró algo nervioso y molesto cuando se mencionó el futuro de su relación y la convivencia entre su novia y sus dos hijas.

Pues cuando el reportero del programa Sale el Sol le preguntó por sus posibles planes de boda con Cinthia Aparicio, el protagonista de la telenovela “Si nos dejan” este reitero, la joven es ‘solo su novia’.

Por lo cual pidió a los medios no piensen ‘de más’, pues él y Cinthia Aparicio no tienen prisa y aún no han siquiera pensado en el tema.

“No me hagas preguntas que todavía no vienen ni al caso… es mi novia, ¿por qué adelantarse a las cosas?, ¿por qué corren?, la gente quiere correr, ¿por qué futurizar así?” Alexis Ayala

Sobre esta misma pregunta el actor confesó que actualmente ellos como pareja se encuentran disfrutando el día a día.

“(vamos) día con día sumando, que es mi carta a Santa Claus, es mi carta a Santa Claus, ¿por qué?, porque yo me he dividido un poco más a mí”. Alexis Ayala

Finalmente, el artista no pudo evitar sonreír cuando el periodista le preguntó si sus hijas ya conviven con su novia.

Y es que Alexis Ayala considera el tema de sus hijas y su novia, igualmente algo adelantad para el momento que se encuentran viviendo.

“Necio, todo bien, ya… (me voy)”. Alexis Ayala

¿Quién es la novia de Alexis Ayala?

La novia de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio, es una actriz mexicana quien ha aparecido en películas y novelas como: ‘La Hora de Salvador romero’ y ‘La Usurpadora’.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron durante las grabaciones de ‘Si Nos Dejan’, novela que se estrenara por el canal de las estrellas el día 1 de noviembre.