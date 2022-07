En el marco de la promoción de la nueva película “Enfermo amor”, Fernanda Castillo, de 40 años de edad, te da consejos de cómo alejar a los ‘tóxicos’.

Acompañada de Gonzalo Vega, Jesús Zavala, Alex de la Madrid y Adriana Louvier, Fernanda Castillo dio una especie de terapia a personas que necesitan escuchar la verdad sobre sus relaciones.

A lo largo de casi 10 minutos, Fernanda Castillo, quien recientemente celebró 8 de años de romance con Erik Hayser, de 41 años de edad, da los mejores consejos para romper el circulo de la toxicidad.

Y es que de acuerdo con la actriz de El señor de los cielos, una mujer no debe salir con un hombre que olvida invitarte a su fiesta de cumpleaños y días después te invita a viajar juntos.

“No vuelvas con él, ni al Oxxo vayas con él, ni a la esquina, no le contestes el mensaje, olvídate de él”, dijo ante el caso que le expuso una seguidora.

Posteriormente, una chica que aseguró que su exnovio la culpa de su depresión, por lo que la actriz -tomando una postura más serie- usó artillería pesada.

“Está muy infantil responsabilizar a otro por la depresión o por cualquier otra cosa que se está viviendo. Hay que hacerse responsable y eso es parte de depurarse de cualquier cosa que uno tenga” Fernanda Castillo

Subiendo el nivel, Fernanda Castillo no dio credibilidad cuando una chica aseguró que su ex le pidió hacer un trío con su ex, por lo que no sabía qué hacer.

Por supuesto, el tema de la infidelidad debía tocarse por lo que aconsejó no pensar en qué te pondrán ‘el cuerno’ debido a que no puedes controlar a la otra persona.

“Si te quiere poner el cuerno, te lo va a poner. Aunque viviera pegado a ti, el día que se vaya al Oxxo, se agarra a alguien en el Oxxo” Fernanda Castillo

Y finalmente subraya que lo más importante de cualquier relación es el respeto hacia uno mismo, por lo que Adriana Louvier agregó que lo mejor es establecer límites en todo.

¿De qué trata la película ‘Enfermo amor’?

La película ‘Enfermo amor’ se estrenó el pasado 27 de julio en la plataforma Vix Plus. Esta se basa en la obra teatral del mismo nombre de John Cariani.

La historia retrata la vida amorosa de nueve parejas cuyas relaciones se complican por temas de infidelidad, falta de compromiso, desconfianza, aburrimiento y “otras enfermedades”.

Pese a que aparentemente no existe ninguna conexión entre éstas relaciones hay algo que las une.