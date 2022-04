Fernanda Castillo declaró que siempre ha vivido rodeada de prejuicios sobre su físico y que desde los 12 años inició su primera dieta, evitando comer pastelillos y dulces.

Fernanda Castillo recientemente dijo estar rejuveneciendo por padecer una enfermedad de niños, misma que también tenía su esposo Erik Hayser y su hijo.

Ahora, Fernanda Castillo participó en el programa de entrevistas de Yordi Rosado en donde habló de los perjuicios que la rodean y no la han dejado ver la protagonista de telenovelas.

Asimismo, habló de cuando tuvo que subir 12 kilos para ser la protagonista de ‘Dulce Familia’, a lado de Regina Blandón, Vadhir Derbez y Florinda Meza.

Fernanda Castillo asistió con Yordi Rosado a su canal de YouTube, en donde habló de lo complicado que ha sido el vivir rodeada de estereotipos de belleza.

Explicó que su primera dieta fue a los 12 años, y pese a que no era algo en forma, su mamá la limitaba a comer pastelitos y dulces, situación que hasta hoy en día la persigue.

La actriz dijo que “siempre vivía con esta angustia” de ver los pastelitos y no podérselos comer.

Comentó que debido a que nunca fue vista como una mujer “hermosa y con buen cuerpo”, siempre le daban papeles de “la mejor amiga de la protagonista, la hermana”.

Fernanda Castillo dijo que, frente a los rechazos por no poder ser la protagonista, comenzó a creerse estos estereotipos.

“Yo no puedo ser la protagonista, porque no son lo suficientemente bonita ni tengo un cuerpo escultural, pues más me vale que tenga talento, entonces a chingarle”.

Asimismo, aplaudió que ya exista aceptación de todos los cuerpos tanto en mujeres como en la industria de la moda.

Pese a que esta reflexión y a que dijo ha acudido a terapia por años, apuntó que “hay una parte de mí que sigue haciéndolo, porque piensas que eres más bonita así”.

“Yo sufría la comida, me veía al espejo y me dolía no verme como me habían dicho que me tenía que ver”.

Fernanda Castillo, actriz.