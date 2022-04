Fernanda Castillo se sinceró en una entrevista con Yordi Rosado y reveló cómo fue interpretar a Mónica Robles, además de ser testigo de las adicciones de Rafael Amaya en ‘El Señor de los Cielos’.

La actriz de 40 años se volvió un ícono de la televisión al interpretar a Mónica Robles en la serie de Telemundo ‘El Señor de los Cielos’.

Narra que preparó el papel al punto que pidió un arma de balines prestada y durante el casting le apuntó a los camarógrafos.

Cuenta que construyó el personaje a su modo e incluso le mandó hacer un anillo y aprendió mucho Mónica Robles.

La actriz habló de cómo fue ver a Rafael Amaya con problemas de adicción, pues ella ha expresado que lo quiere mucho y fue un momento complicado para él.

Narra cómo se comportaba Rafael Amaya durante los primeros capítulos de ‘El Señor de los Cielos’ pues era el primero en llegar y el más disciplinado.

Fernanda Castillo menciona que hubo un punto en que ya no veía en los ojos del actor al Rafael Amaya que ella conocía.

La actriz trabajó durante cinco años con Rafael Amaya por lo que lo consideraba un colega, amigo y cómplice.

“Me dolió ver que mi amigo no estaba bien” dijo la actriz, ya que no era sencillo ver a su sumergido en problemas de adicción.

Ambos actores venían de Hermosillo, por lo que tenían muchas cosas en común, además de que comparten un gran cariño el uno por el otro.

Con el paso de las temporadas de ‘El Señor de los cielos’, Rafael Amaya fue cambiando su aspecto y actitudes por su adicción a las drogas y el alcohol.

Desmiente que la culpa de sus padecimientos sea el personaje de Aurelio Casillas en esta serie, así lo narró en el programa ‘Hoy Día’.

“No fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Auerlio, se entrenan para dejar al personaje en el clóset, per sí me dejé llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo y el ego”.

Rafael Amaya