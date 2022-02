Farruko está haciendo una transición en su vida: “Van a conocer al mejor que hayan visto”, aseguró el cantante luego de la polémica que se ha generado tras anunciar que es cristiano.

Entre lágrimas Farruko recibió el premio Excelencia Urbana en Premios Lo Nuestro, ahí el cantante aseguró que no se está despidiendo de la música.

Farruko agradeció a las personas por darle de comer a su familia durante casi 15 años que tiene de trayectoria. El reguetonero lamentó que mientras celebran su carrera muchas personas se encuentren sufriendo.

En medio de la polémica tras dar ‘sermón’ en vez de concierto de reguetón en Miami, Farruko reapareció en Premios Lo Nuestro, donde fue reconocido por su trayectoria en la industria musical.

En manos de sus hijos, Farruko recibió el galardón por Excelencia Urbana. Entre lagrimas el cantante destacó que para él no hay mejor premio que su familia.

“Se siente grandioso, se siente glorioso. Yo en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron los que me lo dieron”

Farruko