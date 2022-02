Ángela Aguilar causa furor en Premios Lo Nuestro 2022 con vestido ajustado (VIDEO)

La cantante mexicana Ángela Aguilar, causó furor en Premios Lo Nuestro 2022 con un vestido ajustado en color negro.

En los últimos días, se ha visto a Ángela Aguilar mucho más madura, incluso, su papá Pepe Aguilar lo reconoció en redes sociales, afirmando que “estos premios son muy importantes”.

“Mi hija ya no es mi hija como en otras premiaciones, a partir de hoy, a partir de este momento, ella ya es una artista sola”, expuso el intérprete.

“No saben cómo me da orgullo, no tienen idea de cómo me da gusto que hayamos hecho lo que teníamos que hacer”, agregó.

Sin embargo, aclaró que no dejará de guiar a Ángela Aguilar, pese a que ya es toda una mujer.

“Eso no quiere decir que no va a seguir trabajando con nosotros, no, simplemente ella ya es una artista hecha y derecha y tiene que seguir su camino”, explicó.

Luego de la ceremonia de ‘Premios Lo Nuestro 2022’, Ángela Aguilar fue elogiada por el público, no solo por su gran talento, también por su vestuario.

En el evento, Ángela Aguilar rindió un emotivo homenaje a Vicente Fernández que fue muy comentado en redes sociales.

Ángela Aguilar luce ajustado vestido en Premios Lo Nuestro

Ángela Aguilar se ha caracterizado por su buen sentido del estilo y en su aparición en el escenario de ‘Premios Lo Nuestro’ no fue la excepción.

La cantante de 18 años, lució un vestido negro de corte de sirena y un corsé que parecía ser de cuero, con escote en forma de corazón.

En cuanto a los accesorios, Ángela Aguilar optó por un par de arracadas en color plateado y una pulsera aparentemente de perlas.

En lo que respecta al maquillaje, Ángela Aguilar utilizó sombras naturales, sin embargo, decidió cargar los colores en los labios, que llevó en color rojo carmín.

Sin duda, su look fue de lo más comentado este jueves en redes sociales.

Entre publicaciones, algunos internautas elogiaron su vestuario, así como el gran talento que también caracteriza a Ángela Aguilar.

“Que alegría verte arriba del escenario”, “Yo solo tengo ojos para ti, hermosa”, “Te amo, Angelita”, “Disfrútalo mucho”, comentaron algunos usuarios en Twitter.