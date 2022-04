El video donde Monas y Geros maltratan a una de sus mascotas sigue dando de qué hablar, pues ahora los fans de la pareja podrían estar detrás de amenazas que le han hecho a Maryfer Centeno, grafóloga del programa ‘Hoy’.

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales, un video donde presuntamente, Geros, pareja de Mona, habría golpeado a una de sus mascotas.

Posteriormente la pareja de influencers se mostraron hostiles con sus retractores y los amenazaron. además aseguraban que no sabían ‘con quienes se metían’.

Maryfer Centeno expresó su intención de analizar el video de Mona y Geros, pero comenzó a recibir extrañas amenazas.

Los seguidores de la grafóloga le pidieron que viera el video y diera su opinión como experta, pues el lenguaje corporal de Mona y Geros daba a entender varias cosas.

@maurg1 Mirá Mau no solo a una seguidora también a gente que se dedique a darle difusión a esto. Ella es Maryfer Centeno grafóloga y especialista en personalidad. pic.twitter.com/WZC5nQF6XC

La grafóloga explicó a sus seguidores que había recibido amenazas para que no hablara de la pareja originaria de León, Guanajuato.

En estos le decían que no podía hablar de Mona y Geros, pero sobre todo que no tocara el tema del video de maltrato animal.

Las amenazas no afectaron a Maryfer Centeno, pero sí externó los hechos que pueden ser percibidos como delicados.

“Yo anoche cuando mencioné que lo iba a analizar, me llegaron algunas extrañas amenazas para que yo no saliera hablando. Claro, adelante, yo no tengo ningún problema en proceder legalmente ante cualquier persona que intente dañarme, ninguna. Porque así debe ser, para eso está la ley”

Maryfer Centeno