Mona y Geros son dos influencers virales, originarios de Guanajuato, que son acusado por usuarios de redes sociales de maltrato animal. La pareja contestó con un contundente: “Cállense el hocico”.

Marisol y Gerónimo, los verdadero nombres de Mona y Geros, se volvieron famosos por la forma en que contaban sus vivencias en sus en vivos y videos de TikTok.

Rápidamente se ganaron el corazón de sus seguidores y hasta fueron invitados por Edwin Luna y Kimberly Flores a Monterrey.

La pareja grabó un video para ‘La Trakalosa de Monterrey’ y aprovecharon el momento para comprometerse.

Sin embargo, ahora son duramente criticados por supuestamente golpear a una de sus mascotas durante un live.

Mona y Geros (Instagram/@elgeroso)

Mona y Geros son acusados de golpear a uno de sus perros

En un video que circula en TikTok y Facebook, se observa a Mona realizando uno de sus famosos lives y después aparece Geros, por lo que le dice que uno de sus perros rompió varias prendas.

Mona mostró un calcetín roto y luego de le dice a Geros: “Y la blusa verde que acabas de comprar el domingo, también te la rompieron, te le hicieron un hoyote en la panza”.

La mujer sigue con su video y luego se escucha el llanto de uno de los perros , por lo que se levanta y se asoma.

Hasta el momento se desconoce el estado de las mascotas de la pareja, pero usuarios piden a las autoridades que investiguen los hechos.

Mona y Geros lanzan amenazas contra Pablo Chagra

Usuarios de redes sociales pidieron que cancelen a Mona y Geros por el video donde golpean a una de sus mascotas.

Pero la pareja no se quedó callada y aseguraron que demandarán a un tiktoker llamado Pablo Chagra por hacer un video sobre el caso y donde los critica.

Geros aseguran que el video fue editado y Mona dice que va demandar a quienes subieron las imágenes: “A esos perros los vamos a demandar”.

“No saben a lo que se meten, no saben ni con quien se meten, mejor cállense el hocico porque a veces las chingadas pueden ser ustedes por estar hablando a lo pende...” Mona

Mona dice que una de sus mascotas sufren convulsiones , pero aclaró que no fueron causadas por los golpes que le dio Geros, pues cuenta que trataron de envenenar a su perrita.

La pareja finalizó con una amenaza a sus retractores: “Ustedes no saben con quién se meten, así que mejor cállense el hocico, mejor no se metan en camisa de once varas. Hablan a lo estúpido”

Mona y Geros han seguido con sus transmisiones en vivo y se desconoce si las autoridades harán una investigación por maltrato animal.