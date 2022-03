Fan rechaza que Remmy Valenzuela la bese. El cantante, quien en el pasado fue acusado de ser un hombre violento y un golpeador, vuelve a generar polémica, ahora es señalado de acoso sexual.

Esto porque Remmy Valenzuela quiso besar a una de sus fans durante su presentación en el palenque de la Feria Nayarit 2022.

Presentación en la que Remmy Valenzuela se le hizo fácil, acosar a una de sus seguidoras a quien se le acercó para cantarle mientras la miraba a los ojos.

Confiado de que ella también gustaba de él, el intérprete de música regional mexicana se puso a platicar con ella y entonces...intentó darle un beso en la boca.

La fan de inmediato volteó la cara para impedir ser besada hasta en dos ocasiones, por lo que Remmy Valenzuela un poco molesto se dio la vuelta y regresó al escenario.

Remmy Valenzuela es comparado con Lalo Mora

El programa Chisme No Like, se encargó de difundir el video que muestra a Remy Valenzuela acosar a una fan, por lo que las reacciones no se hicieron esperar:

“Bien por ella. Que no se confunda el fanatismo”, “Aplausos para esta chica”, “¿Y solo porque es un artista le debe aceptar un beso?”, “Un aplauso. Se dio a respetar”, “¿Si eso hace frente a cámaras, qué no hará en privado?”, se lee entre comentarios.

Inevitablemente, Remmy Valenzuela fue comparado con Lalo Mora debido a que éste gusta de besar, con y sin su consentimiento, a sus seguidoras durante sus presentaciones.

Esta no es la primera vez que el cantante es señalado por agredir a una mujer. Hace unas meses fue acusado de golpear a la novia de su primo debido a que no le agradó verlos en su rancho. Acusaciones que libró tras llegar a un acuerdo económico.

Remmy Valenzuela (@remmyvalenzuela / Instagram)

Remmy Valenzuela hace a un lado señalamientos por acoso

A poco de viralizarse el video de Remmy Valenzuela intentando besar a una de sus fans, vía redes sociales, el cantante compartió el siguiente mensaje:

“El simple hecho de que lo estés intentando es una prueba de lo fuerte que eres”, en referencia a que no dejará que nada afecte su camino hacia el éxito.

De sus acciones, hasta el momento, no se ha pronunciado.