Fan de Christian Nodal grita que no la empujen al pedirle una foto para su mamá. El incidente que involucra al equipo de seguridad del cantante ocurrió en Tijuana.

Verás, el pasado 30 de abril, Christian Nodal ofreció un concierto en Tijuana, evento con el que dio de qué hablar debido a que dejó entrever que le fueron infiel, aunque no quiso revelar quién.

Por si fuera poco, su equipo de seguridad sumó más polémica debido a que se comportaron groseros y agresivos con los fans de Christian Nodal.

Christian Nodal (Agencia México )

En un video compartido por la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, se muestra al cantante rodeado de fotógrafos cuando se dirigía a su camioneta, como era de esperarse, había uno que otro fan.

Algunos de sus seguidores logran tomarse una foto junto a él y otros más se quedan con las ganas. En el material audiovisual se escucha a una mujer pidiéndole al hijo de Cristy Nodal una foto para su mamá.

“¿Podrías regalarle a mi mamá una foto?”, pregunta la mujer a alguien del equipo de seguridad, quien de inmediato dice: “no, ahorita no”.

De pronto, la mujer grita: “Oiga, no me empuje, no me empuje, no sea grosero”. Reclamo que apoya otra mujer quien sarcásticamente añade: “Seguro no ha de tener mamá”.

Christian Nodal colaborará musicalmente con Blackpink y Momoland

El incidente ocurre a un par de días de confirmarse que Christian Nodal unirá su talento a Blackpink y Momoland, dos importantes bandas de K-pop.

Propiamente el intérprete de música regional mexicana hizo el anuncio a través de una transmisión en vivo.

Sin embargo, no dio detalles y ni siquiera un adelanto respecto a lo que sus fans pueden esperar.

Contrario a lo que Christian Nodal y su equipo esperaban, el anuncio desató una ola de burlas y críticas de parte de los seguidores de Blanckpink, quienes aseguran que el grupo femenino seguramente ni saben de su existencia.

Por supuesto, Christian Nodal guardó silencio por lo que se espera que en los próximos días éste sorprenda con el lanzamiento de música nueva.