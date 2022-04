¿Christian Nodal podría regresar con Belinda? El cantante alimenta los rumores sobre si podría haber una reconciliación con la actriz, aunque ya se borró los tatuajes que se hizo en su honor.

A través de sus redes sociales Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda. A dos meses de su anuncio el cantante fue cuestionado sobre los rumores que señalan que podría regresar con la actriz.

En entrevista con el programa Hoy, Christian Nodal confirmó que se encuentra bien tras su rompimiento y aseguró que en estos momentos se encuentra enfocado en su carrera.

Christian Nodal se presentó en un palenque en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Ahí atendió a diversos medios de comunicación en donde conversó sobre diferentes temas.

Durante su conversación con el programa Hoy, Tania Rincón le recordó a Christian Nodal que en su última entrevista se había mostrado muy feliz por su boda con Belinda.

Sin embargo, esta situación ha cambiado pues ahora la pareja se ha separado y ha decidido llevar caminos por separado.

Aunque se negó a dar más detalles, Christian Nodal señaló que se encuentra bien enfocado en sus proyectos musicales e incluso adelanto que tendrá una colaboración con Christina Aguilera.

“Ya no va a haber boda, todo bien, en orden”

Tania Rincón también cuestionó a Christian Nodal sobre si puede haber una reconciliación con Belinda, pues muchos de sus seguidores aún esperan que puedan regresar.

Banda MS explica porqué ya no canta ‘Mi razón de ser’, uno de sus grandes éxitos

De manera contundente Christian Nodal aseguró que ese era un tema privado y que no hablaría sobre ello.

Sus declaraciones han generado gran controversia, pues seguidores de “Nodeli” han señalado que Christian Nodal dejo la puerta abierta pues no negó que en un futuro pudieran regresar.

En entrevista para ‘Las Estrellas’, Christian Nodal señaló que vivió momentos muy bonitos con Belinda, pero al igual que con todas las relaciones también hubo momentos complicados.

Christian Nodal confesó que siempre intentó que no hubiera un culpable en su ruptura, ya que no quería que se malinterpretaran las cosas.

En el video, Christian Nodal señaló que a veces a las personas se les olvida que es un ser humano y que sigue aprendiendo de muchas cosas.

“A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mi no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro”

Christian Nodal