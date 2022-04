Ex de Belinda no duda que la relación de la actriz con Christian Nodal terminó por dinero y asegura que hay cantidades más altas que todavía no se mencionan.

El cirujano Ben Talei fue cuestionado sobre los posibles motivos que llevaron a Christian Nodal y Belinda a terminar su compromiso, luego de que se habían mostrado muy enamorados.

En diversas ocasiones, Ben Talei ha sido cuestionado sobre su relación con Belinda y es que aunque él ha confesado que mantuvieron un romance la actriz no hizo publica su relación con el cirujano.

Ben Talei (Tomada de video)

Ben Talei esta seguro que la relación de Belinda y Christian Nodal terminó por dinero

A más de dos meses de que Christian Nodal confirmó su ruptura con Belinda, la pareja sigue en medio de la polémica y es que han surgido varios rumores acerca de la finalización de su romance.

Ni Christian Nodal ni Belinda han hablado públicamente sobre su ruptura y se han dedicado a continuar con sus respectivas carreras.

Sin embargo desde hace algunos meses surgió el rumor de que la pareja había terminado su compromiso por problemas económicos y que incluso Christian Nodal estaba dispuesto a ejercer acciones legales para recuperar el anillo de compromiso que le dio a Belinda.

En medio de la controversia generada, el cirujano Ben Talei fue cuestionado por los medios de comunicación sobre los posibles motivos que habían llevado a la pareja a separarse.

Aunque en un momento se negó a contestar cualquier pregunta sobre Belinda, su actitud llamó mucho la atención y es que señaló que pudo “escaparse de una cosa”.

En tono de burla, Ben Talei aseguró que no tenía ningún consejo para Christian Nodal e incluso señaló que lo que gastó el cantante con Belinda es más que el anillo de compromiso.

Al ser cuestionado sobre si Belinda tiene una relación con su primo, Ben Talei señaló que no va a hablar del tema.

Ben Talei señaló que estaba cien por ciento seguro de que Belinda y Christian Nodal habían terminado su relación por cuestiones de dinero.

Usuarios salen en defensa de Belinda

Tras la publicación del video, seguidores de Belinda han salido en su defensa pues han asegurado que la famosa es muy trabajadora.

En los comentarios del video, usuarios les pidieron tener cuidado con las declaraciones que realizan pues consideran que son muy machistas.

“Belinda trabaja es una mujer súper bellísima y trabajadora”, “Son unos misóginos, Belinda ha trabajado toda su vida”, “Mañana quiero escuchar que hablen de Belinda y de toda su trayectoria y su trabajo actual eso sí es importante”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.