Christian Nodal confiesa qué hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda que tenía en el pecho. Tras varios rumores el cantante por fin reveló si ya desapareció por completo el diseño que tenía sobre su relación con la actriz.

A dos meses de haber anunciado el fin de su compromiso con Belinda, Christian Nodal confesó que fue lo que hizo con el tatuaje que se había realizado en homenaje a su relación.

Tras varios rumores sobre los motivos por los que se separó de Belinda, Christian Nodal destacó que los detalles se los queda para él y expresó sus deseos de abrir su estudio de tatuajes.

Luego de su ruptura con Belinda, Christian Nodal retomó sus conciertos y se ha mostrado muy feliz con el éxito que ha tenido sus más recientes temas.

Durante su presentación en Aguascalientes, Christian Nodal ofreció varias entrevistas con diferentes medios de comunicación en donde se mostró muy abierto a hablar de diferentes temas.

En su conversación con el programa ‘Venga la Alegría’, Christian Nodal decidió romper el silencio sobre lo que había pasado con el tatuaje que se hizo en el pecho con los ojos de Belinda.

“No, es que yo en el elevador dijeron ‘¿cuál es el tatuaje que más te ha dolido?’, y yo dije ‘los tatuajes del alma’, pero lo dije jugando y no me acordaba, ya después pensé y recordé ‘ah, sí dije eso’, pero no me preguntaron de nada”

Christian Nodal