Christian Nodal es una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana y un fan asegura que sus canciones le salvaron la vida.

Tras la ruptura con Belinda, Christian Nodal ha sido criticado por sus cambios radicales de look, sus peleas con J Balvin y su exsuegra, y por llegar tarde a sus conciertos.

Pero los escándalos no son importantes para sus fans, pues el cantante sigue abarrotando estadios, como ocurrió el pasado 1 de julio en Chile.

Fue en este país donde Christian Nodal conoció a un seguidor llamado Alvin Gallardo, quien le aseguró que su música le había salvado la vida.

El chileno publicó un video en Instagram donde contaba que el sonorense era su artista favorito y estaba muy emocionado por ir a su concierto.

Alvin Gallardo mencionó que la música de Christian Nodal le había salvado la vida: “Christian, tu música me ayudó a salir adelante”.

Contó que hace dos años había sufrido un accidente cerebral y su pronóstico era poco alentador, pues no podría caminar ni hacer actividades como tocar la guitarra.

“Entonces conocí su música, su música me hizo feliz. Quería cantar canciones de él, aunque eran muy difíciles, pero me dio fuerza, me dio energía”

Alvin Gallardo