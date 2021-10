Fan de Christian Nodal asegura que no le robó el anillo; ya lo devolvió

Recientemente inició una polémica debido a que una fan habría robado un anillo de Christian Nodal durante un concierto. Ella salió a asegurar que no no se lo robó. Incluso mostró que ya lo devolvió.

Esto ocurrió la noche del pasado 20 de octubre, cuando Christian Nodal estaba ofreciendo un concierto en Mazatlán, Sinaloa.

En los videos se puede ver como Christian Nodal pasa enfrente de sus fans para darles la mano. Entonces, la joven identificada como Libia Gavica Farriols , se queda eventualmente con el anillo, el cual originalmente pertenecía a Belinda.

Lo sucedido entre esta joven y el anillo de Christian Nodal generó una gran polémica en redes sociales.

Hubo algunos usuarios que no dudaron en calificar el acto de Libia Gavica como un hurto, asegurando que ella se había robado el anillo de la famosa pareja.

Aunque por otro lado, hubo quienes la defendieron, señalando que en la grabación se puede ver que ella le gritó “¡El anillo, el anillo!” para que el cantante regresara por él, pero continuó cantando así que no la escuchó.

Debido a esta controversial situación, la joven explicó por medio de sus historias de Instagram que su intención jamás fue robar el anillo y recapituló lo sucedido.

“Estuvo muy chistoso porque yo le doy la mano como todo mundo ahí, pero se le salió literal el anillo. Yo no me lo robé para que no anden diciendo cosas, yo le grité ‘¡El anillo, el anillo!’ y nadie me peló, pues dije, ‘lo voy a guardar’.”

Libia Gavica Farriols