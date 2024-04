Familia de Octavio Ocaña se manifiesta por la decisión del juez de disminuir la sentencia del policía involucrado en su muerte.

Han pasado 2 años de la muerte de Octavio Ocaña y su familia sigue luchando por obtener justicia.

Leopoldo Azuara, policía acusado de homicidio doloso por la muerte del actor, fue sentenciado a 20 años y 6 meses de cárcel, pero las cosas cambiaron.

Juez podría reducir la sentencia de Leopoldo Azuara, policía acusado de la muerte de Octavio Ocaña

En diciembre de 2023, Leopoldo Azuara fue sentenciado a más de 20 años en la cárcel por la muerte de Octavio Ocaña.

Pero esta resolución podría cambiar, pues un tribunal decidió rebajar la sentencia de Leopoldo Azuara a 13 años de cárcel.

Además, podría reducir la reparación del daño que debe pagar a la familia de Ocatvio Ocaña, la cual es de 17 millones de pesos.

En entrevista con De Primera Mano, Bertha Ocaña -de 30 años de edad- explicó que un tribunal tomó la decisión de reducir la condena de Leopoldo Azuara y esto los tiene indignados.

“Estamos muy acostumbrados desde que todo pasó a remar contra corriente (…) Afortunadamente vamos a seguir dando pelea porque estamos muy molestos con el tribunal quien es quien toma la decisión de reducir la condena” Bertha Ocaña

Octavio Ocaña fue víctima de uso excesivo de la fuerza, indica CNDH (Eduardo Díaz)

La defensa de Leopoldo Azuzara presentó una apelación después de la sentencia y el tribunal del Estado de México decidió otorgarle la pena mínima.

El abogado de la familia de Ocatvio Ocaña explicó que se van amparar ante esta resolución y quieren revertir esta decisión.

Por otro lado, la Fiscalía de la CDMX decidió aumentar la recompensa por Gerardo Rodríguez, el otro policía involucrado en la muerte del actor.

La recompensa por Gerardo Rodríguez era de 300 mil pesos, por lo que ahora ofrecen 500 mil pesos a quien de información sobre su paradero.

Familia de Octavio Ocaña (Instagram)

Bertha Ocaña está indignada por la nueva sentencia de Leopoldo Azuara

La hermana de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña, expresó que nada le va regresar la vida al actor, pero es necesario seguir exigiendo justicia.

“Tan solo te pones a contar los años y dices, cuando él salga mi hermano ya pudo haber tenido 30, 40 años ¿No? Es una realidad que es muy indignante, sin embargo nos queda más que continuar luchando” Bertha Ocaña

Bertha y Octavio Ocaña (Instagram/@berthaoc)

Bertha Ocaña deja claro que no van a permitir que se reduzca la sentencia de Leopoldo Azuara y se irán hasta las últimas instancias.

“No cabe duda que en este país no dejan de decepcionar las autoridades” expresó Bertha Ocaña, a quien ya no le sorprende que las autoridades no hagan justicia.

La defensa de la familia de Octavio Ocaña se va amparar para evitar que la resolución del tribunal reduzca la sentencia del policía involucrado en la muerte del actor.