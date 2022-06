¿Facundo le pidió “quitarse el brasier” a menores de edad para su nuevo programa? Una nueva polémica envuelve al irreverente conductor, en el marco de los preparativos para su regreso a Televisa.

Tras varios años fuera, Facundo volverá a la televisora que le dio su primera oportunidad, con el programa “Cuál Es El Bueno”.

Es por ello que la producción del nuevo programa de Facundo inició castings entre chicas, aparentemente menores de edad, donde se les habría hecho peticiones inapropiadas para integrarse a ‘Cuál Es El Bueno’.

Facundo (@facufacundo)

“A las jovencitas se les pidió que se quitaran el brasier” en el casting del nuevo programa de Facundo: Chisme No Like

Así lo dio a conocer la periodista Elisa Beristain en el programa Chisme No Like, donde dieron a conocer un video en el que se muestra a un grupo de chicas en la calle, recibiendo instrucciones de los encargados del casting.

“Las jovencitas que estaban formadas, buscando una oportunidad en los rayos del sol, para hacer un casting, la gente, el personal, quien hacía este casting a cargo del productor Eduardo Suárez, en la calle, a las jovencitas se les pidió que se quitaran el brasier” Eliza Beristain, conductora de Chisme No Like

Acto seguido, las jovenes, entre ellas presuntas menores de edad, aparecen intentando quitarse el brasier, mientras hacen fila para realizar el casting para el nuevo programa de Facundo.

Facundo (Agencia México)

“Son niñas” destaca la persona que grabó a las menores de edad quitandose el brasier para programa de Facundo

A la persona que grabó el video se le escucha decir indignado que las jóvenes se están quitando el sostén como parte del casting, y también destaca que las chicas “son niñas”.

Ante el video, Elisa Beristain lanzó un duro cuestionamiento a Facundo y a la producción de ‘Cuál es el bueno’, por presuntamente haber hecho que menores de edad se quitaran la ropa interior, en su intento por integrarse al programa.

Beristain intentó contacta a Facundo vía telefónica para obtener una reacción por las acciones “aberrantes” que se estaban haciendo en el casting de su programa.

Sin embargo, Facundo no le contestó la llamada a la conductora de Chisme No Like, ni se ha expresado en torno al asunto vía redes sociales.