Luego de las varias polémicas y problemas con las autoridades, Ezra Miller ha roto el silencio y ha ofrecido una disculpa, en donde reconoce sufrir problemas de salud mental.

De acuerdo con Variety, han publicado una declaración de Ezra Miller en donde el actor de 29 años de edad se disculpa y reveló estar ya en tratamiento por su salud mental.

Según dice el comunicado de Ezra Miller que fue proporcionada por un representante del actor de The Flash, él pide disculpas.

Asimismo, Ezra Miller revela que los problemas de salud mental lo llevaron a cometer delitos, tener problemas con la ley y ser prófugo de la justicia.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis interna, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continúo. Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”

